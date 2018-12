LOMBARDIA. L’ASSESSORE CATTANEO HA VISITATO IL CENTRO ENI DI SAN DONATO MILANESE

(mi-lorenteggio.com) San Donato Milanese/MI, 13 dicembre 2018 – L’assessore

all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo ha

visitato il Centro ricerche di Eni a San Donato Milanese.

Accompagnato dei tecnici regionali, l’assessore si è confrontato

con i dirigenti di Eni impegnati nell’ambito della ricerca e

innovazione.

In particolare, sono stati approfonditi i temi relativi

all’utilizzo di oli esausti nella green refinery, i carburanti

innovativi, combustibili da Forsu, la ricerca nel campo Upstream

e le energie rinnovabili.

“Sono particolarmente soddisfatto da questo incontro che mi ha

permesso di approfondire meglio gli ambiti di ricerca in cui è

impegnata una delle più grandi aziende italiane – ha affermato

l’assessore Cattaneo al termine della visita ai laboratori –

Regione Lombardia sta concentrando il suo impegno per affrontare

i temi principali dell’agenda che coinvolge il sistema

ambientale, come la decarbonizzazione, le energie rinnovabili e

l’economia circolare”.

“La ricerca è fondamentale per affrontare la sfida del

cambiamento climatico e del miglioramento della qualità

dell’aria – ha proseguito – così come la valorizzazione e tutela

del nostro ecosistema. Da questo punto di vista Eni grazie alle

sue tecnologie sta dando un contributo importante e prezioso”.

Al temine dell’incontro è stata confermata la volontà di

collaborazione tra Eni e Regione Lombardia: le prossime tappe

saranno incontri mirati su singoli temi in assessorato e una

serie di visite al Centro per le Energie Rinnovabili e

l’Ambiente di Novara, al Green Data Center di Ferrera Erbognone

e la raffineria di Sannazaro de’ Burgondi (Pavia).

Redazione