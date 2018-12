LOMBARDIA. MAGONI: 2 MILIONI PER PROMUOVERE IL TURISMO, BOOM DI PRESENZE ITALIANE E STRANIERE IN TUTTA LA REGIONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2018 – Regione Lombardia, con una delibera

proposta dall’assessore al Turismo, Marketing territoriale e

Moda, Lara Magoni, ha approvato uno stanziamento di 2 milioni di

euro per il ‘Programma di Promozione Turistica anno 2019′.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato l’assessore Magoni – è far

diventare la Lombardia la prima meta turistica in Italia e per

riuscirci è fondamentale valorizzare le bellezze paesaggistiche,

culturali ed architettoniche della nostra regione. Un progetto

di promozione che passa anche attraverso l’esaltazione dei

piccoli borghi, che racchiudono tesori enogastronomici ed

artistici esclusivi, e delle nostre montagne, luoghi dove poter

trascorrere vacanze all’aria aperta e a contatto con la natura

all’insegna del benessere e dello stare bene”.

NUMERI DA RECORD – La Lombardia, in termini turistici, continua

a produrre numeri da record: l’Osservatorio regionale del

turismo e dell’attrattività di Polis Lombardia evidenzia che nel

2017 le presenze turistiche (ovvero la permanenza per una o più

notti) in regione hanno raggiunto quota 39.385.960, mentre gli

arrivi (visita in giornata senza pernottamento) sono stati

16.557.728.

L’incremento delle presenze turistiche è stato del 5,9% rispetto

al 2016 (oltre 2 milioni di presenze in più) e del 16% nel

periodo 2013-2017 (+5,5 milioni), mentre la crescita degli

arrivi è stata del 7,4% rispetto al 2016 e del 21,6% nel

quinquennio 2013-2017 (tre milioni di turisti in più).

AZIONI PREVISTE DAL PROGRAMMA 2019 – Tra le azioni previste

dalla delibera: la partecipazione a fiere di settore e

manifestazioni turistiche; eventi di promozione e marketing

territoriale; educational tour; workshop; iniziative di

comunicazione specialistica; attività editoriali e co-marketing.

Per gli operatori turistici che si occupano di incoming, la

partecipazione agli eventi fieristici sarà una grande

opportunità da sfruttare, in quanto potranno essere al fianco di

Regione Lombardia nella promozione turistica rispondendo alle

manifestazioni di interesse che verranno pubblicate sul sito

http://areacollaborazione.visitlombardy.it.

LA LOMBARDIA NEL MONDO – In particolare, nel 2019 è prevista la

partecipazione di Regione Lombardia ad una serie di eventi e

manifestazioni in tutto il mondo: “Dal Salon des Vacances di

Bruxelles all’International Mediterranean Tourism Market di Tel

Aviv, dal World Travel Market di Londra all’Arabian Travel

Market di Dubai – ha continuato Magoni – la Lombardia

parteciperà alle fiere più prestigiose a livello internazionale

e si aprirà ad una serie di mercati che hanno già dimostrato

forte interesse nei confronti della nostra regione, alla ricerca

di un turismo nuovo, in grado di far lievitare le presenze in

Lombardia da ogni parte del mondo e l’attrattività dei nostri

territori”.

“Oggi il turismo sta cambiando – ha concluso Magoni – e sta

evolvendo verso la ricerca della qualità, con la voglia di

vivere esperienze uniche. Il turista è un visitatore sempre più

consapevole ed esigente, che pianifica le sue vacanze anche in

base alle proposte enogastronomiche. I prodotti tipici di

qualità a filiera corta esercitano un grande fascino e possono

diventare ispirazione per un acquisto di nicchia e per conoscere

un territorio alla scoperta di piccole città d’arte e borghi

dove il tempo sembra sospeso, immersi in paesaggi naturali

mozzafiato e scorci da fiaba”.

IL TURISMO NELLE CITTA’ LOMBARDE – Tra le città lombarde, è

Milano a far registrare il maggior numero di arrivi con il

45,6%, seguita dalla provincia di Brescia con il 17%, anche se è

Bergamo a registrare il maggior incremento (+13,3%) rispetto al

2016. Buoni i risultati anche di Varese (9,9%) e Monza (9,7%),

mentre nel quinquennio 2013-2017 la crescita maggiore si è

osservata a Mantova (+36,1%) e Pavia (34,2%).

Relativamente alle presenze, l’incremento maggiore si è

verificato nella provincia di Monza Brianza, +13,9% rispetto al

2016 e ben del 43,3% rispetto al 2013, seguita da Bergamo

(+11,1% rispetto al 2016 e +30,4% nel quinquennio).

La maggior parte dei turisti sceglie ancora le strutture

alberghiere (84,2% degli arrivi e 73,7% dei pernottamenti),

anche se il ricorso alle strutture ricettive extralberghiere

risulta in costante crescita: nel quinquennio gli arrivi in

strutture extralberghiere sono passati dall’11% al 15,8% e le

presenze dal 22,2% al 26,3%.

LOMBARDIA SEMPRE PIU’ ATTRATTIVA A LIVELLO INTERNAZIONALE – Da

segnalare, infine, il costante aumento della componente

internazionale, arrivata a rappresentare il 55,5% degli arrivi

turistici e il 60,9% delle presenze.

Nelle province di Como e Brescia oltre il 70% delle presenze

turistiche proviene da paesi esteri (rispettivamente 76,9% e

71,4%). Al contrario la Lombardia meridionale mostra un’elevata

incidenza di italiani: in particolare nella provincia di Pavia

(75,1% di presenze italiane), Lodi (69,8%), Mantova (66,1%) e

Cremona (64,0%) Per quanto riguarda gli arrivi sono le località

turistiche della provincia di Como ad essere particolarmente

attrattive per i turisti stranieri: il 73,8% degli arrivi nel

2017. Sopra la media anche Varese (60,9%), Milano (59,0%) e

Brescia (56,8%). Al contrario i territori della bassa Lombardia

risultano essere appannaggio dei turisti italiani: Pavia (76,7%

di arrivi italiani), Mantova (72,9%), Lodi (68,1%) e Cremona

(63,6%).

Redazione