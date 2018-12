NUOVA AREA PEDIATRICA ASST GAETANO PINI-CTO. GALLERA: POTENZIAMO SERVIZI PER PRESA IN CARICO DEI PIU’ PICCOLI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 13 dicembre 2018 – L’assessore regionale al Welfare,

Giulio Gallera, ha visitato la nuova area pediatrica allestita

con biblioteca e animata da attività ludiche all’interno

dell’Ospedale Gaetano Pini-CTO di Milano in un ambiente

multidisciplinare formato dall’Ortopedia Traumatologia

Pediatrica e dalla Reumatologia Pediatrica.

PRESA IN CARICO – “Regione Lombardia – ha spiegato Gallera –

compie ancora un altro passo avanti nella presa in carico dei

bambini, attraverso la creazione a Milano di un polo dedicato

alla cura di patologie ortopediche-traumatologiche e personale

adeguatamente formato che a partire dal pre-ricovero e per tutta

la durata della degenza si occuperà di loro e delle loro

esigenze. Un polo, tra l’altro, che si colloca all’interno della

filiera erogativa dei percorsi di presa in carico delle

patologie croniche reumatologiche per le quali l’ASST Gaetano

Pini-CTO è stata riconosciuta quale gestore anche in ambito

pediatrico”.

RETE MATERNO INFANTILE – “Si tratta di struttura importante – ha

aggiunto l’assessore – che si colloca all’interno di un’altra

grande eccellenza: la Rete Interaziendale Milanese Materno

Infantile (RIMMI), una rete composta da tutte le strutture, i

servizi e le risorse professionali che svolgono attività di

prevenzione e assistenza nell’area Materno-Infantile di Milano.

L’obiettivo è dare una risposta ai bisogni delle donne, delle

madri, dei neonati, dei bambini e degli adolescenti. Una rete

che mette insieme le grandi eccellenze milanesi grazie ai

professionisti di Pini/CTO, Fatebenefratelli Sacco, Ospedale

Niguarda, Santi Paolo e Carlo, Policlinico, Istituto Nazionale

dei Tumori, Istituto Besta”.

ASSOCIAZIONI VOLONTARI – “Ringrazio – ha concluso Gallera –

tutte le associazioni di volontariato che operano all’interno

dell’area pediatrica del Pini-CTO a sostegno dei nostri piccoli

pazienti per rendere la loro permanenza all’interno

dell’ospedale il più confortevole possibile. Un esercito del

bene che grazie a diverse proposte tiene impegnati i bambini

durante la degenza. Grazie infine alla collaborazione di alcuni

creativi le opere dei bimbi saranno addirittura esposte a La

Triennale dal 15 dicembre al prossimo 13 gennaio”.

Redazione