VARESE.MAGONI: VALORIZZARE I PICCOLI BORGHI PER POTENZIARE OFFERTA TURISTICA

ASSESSORE IN VISITA ISTITUZIONALE NEL CAPOLUOGO E IN PROVINCIA: “QUESTO È UN TERRITORIO CON ENORMI POTENZIALITÀ DI SVILUPPO”

(mi-Lorenteggio.com) Visita istituzionale a Varese e in

provincia per l’assessore regionale al Turismo, Marketing

territoriale e Moda Lara Magoni. Accolta dal presidente della

Camera di Commercio varesina Fabio Lunghi e dal consigliere

provinciale Simone Longhini, dopo il saluto ai partecipanti alla

tappa del progetto formativo B2B, dedicato agli operatori del

settore turistico, l’assessore Magoni ha partecipato

all’incontro con gli stakeholder e sindaci delle province di

Varese, Como e Lecco, con un focus approfondito sul turismo come

volano economico per i territori. Nel pomeriggio, poi,

l’assessore ha fatto tappa a Castiglione Olona, con la visita

alla Collegiata e al Battistero, quindi lo spostamento alla

chiesa di Villa e al Palazzo Branda Castiglioni.

L’INCONTRO CON GLI STAKEHOLDER – Particolarmente importante

l’incontro in mattinata con gli stakeholder e gli amministratori

locali al centro congressi Ville Ponti. “Varese, con la sua

provincia, – ha detto Lara Magoni – ha tutte le potenzialità per

diventare protagonista in Lombardia dal punto di vista

turistico. È una realtà con tante eccellenze, dai quattro siti

Unesco alle dimore storiche e ville che impreziosiscono il

territorio, dal lago alle colline sino ai suoi rinomati

giardini”.

DATI INCORAGGIANTI – I numeri dicono che qui il turismo è in

crescita e sta dando ottimi risultati – ha aggiunto – grazie

anche allo sviluppo del cosiddetto ‘turismo sportivo’, con

eventi importanti che stanno accrescendo le presenze e il flusso

di visitatori. Si può fare ancora di più, collaborando tutti

insieme, amministratori locali, Regione Lombardia, operatori di

settori e associazioni locali, per permettere alla nostra

regione di diventare la prima meta turistica in Italia”.

I NUMERI – I dati sui flussi turistici della provincia di Varese

mostrano un ottimo andamento: tra il 2013 e il 2017 gli arrivi

sono cresciuti complessivamente di oltre 355 mila turisti (quasi

un terzo in più), mentre le presenze sono aumentate di oltre 510

mila pernottamenti (circa il 27% in più). I dati aggiornati al

2017 vedono 1.432.502 arrivi e 2.384.706 presenze con una

permanenza media di 1,66 giorni. “In tal senso dobbiamo lavorare

per aumentare le presenze – ha specificato l’assessore Magoni –

e raggiungere il traguardo delle due notti che ci permetterebbe

di guadagnare tanti pernottamenti in più”.

TREND TURISMO INTERNAZIONALE – Notevole anche il trend del

turismo internazionale: i visitatori stranieri negli ultimi 5

anni hanno sempre rappresentato più del 50% delle presenze e

degli arrivi, arrivando nel 2017 ad essere il 61% degli arrivi e

il 54% delle presenze. “Proprio per aumentare il nostro

potenziale attrattivo – ha aggiunto – abbiamo appena approvato

una delibera regionale per lo stanziamento di 2 milioni di euro

per la promozione turistica. La Lombardia parteciperà alle fiere

internazionali più importanti al fine di catturare l’interesse

del maggior numero di visitatori stranieri”.

ATTENZIONE AI PICCOLI BORGHI – Per l’assessore Magoni “il

turismo può crescere ulteriormente grazie alla valorizzazione

delle specificità dei territori”. “Tra i miei obiettivi alla

guida dell’Assessorato al Turismo – ha puntualizzato – c’è la

promozione dei piccoli borghi, di cui esaltare le eccellenze,

dalle bellezze paesaggistiche ai prodotti enogastronomici. Oggi

il turista è un viaggiatore curioso alla ricerca di qualità e

sapori di nicchia”.

TRADIZIONI LOCALI ARMA VINCENTE – “Le tradizioni locali che

definiscono un territorio – ha concluso -, ed è il caso della

provincia di Varese, possono essere l’arma vincente per attrarre

ancora più visitatori”.