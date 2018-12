ADRO (BRESCIA). PALAZZETTO FINALMENTE PRONTO AD ACCOGLIERE LA POLISPORTIVA ADRESE

DA REGIONE 600.000 EURO, CHIUSO ACCORDO DI PROGRAMMA

L’ASSESSORE: NELLE SCORSE SETTIMANE CHIUSO IL CANTIERE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 dicembre 2018 – Si è riunito nel primo pomeriggio di

oggi nell’ufficio dell’assessore allo Sport e Giovani di Regione

Lombardia, Martina Cambiaghi, il Collegio di Vigilanza che ha

concluso l’iter dell’Accordo di programma sul palazzetto di

Adro. L’assessorato allo Sport ha stanziato per il progetto

600.000 euro. Per completare gli importanti lavori di

ristrutturazione al progetto hanno partecipato il Comune di Adro

con 531.000 euro, mentre 120.000 sono a carico dell’A.S.D.

Polisportiva Adrese.

NUOVA CASA PER LE FORMAZIONI DEL VOLLEY – Nelle scorse settimane

ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di

Regione Lombardia – è stato chiuso il cantiere, con i lavori

terminati lo scorso 8 ottobre. Sono molto felice perché dalla

prossima stagione la formazione della Polisportiva Adrese avrà

un nuovo casa e potrà giocare in casa davanti al suo bellissimo

pubblico”.

SPORT A 360 GRADI – La Polisportiva Adrese milita nel campionato

di volley B1 femminile. Per poter giocare “in casa” sono stati

necessari importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento

del palazzetto per la messa a norma, al fine di ottenere

l’omologazione dell’impianto per la partecipazione ai campionati

Nazionali di volley. La struttura, inoltre, ospita le squadre

locali di basket e, nell’orario scolastico, si svolgono le

attività motoria delle scuole del comune di Adro e dei comuni

adiacenti.

I LAVORI AL PALAZZETTO – Al palazzetto dello sport di Adro sono

state effettuate opere di ampliamento e ristrutturazione al fine

di garantire l’utilizzo dello stesso per eventi di alto livello.

Gli interventi hanno riguardato, tra l’altro, l’ampliamento

delle tribune lato nord e la costruzione di quelle lato est,

oltre alla riqualificazione fondo di gioco, attraverso la

sostituzione di quello attuale con pavimentazione idonea alla

categoria di serie A. A completare i lavori, infine, la

riqualificazione dell’impianto di illuminazione, attraverso

l’installazione di led e la messa a norma della struttura anche

dal punto vista sanitario, oltre che anti-sismico.

