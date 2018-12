CASERMA CARABINIERI CLUSONE. 1,2 MILIONI PER ACCORDO DI PROGRAMMA VIRTUOSO CHE GARANTISCE PIÙ SICUREZZA

La nuova sede della caserma dei Carabinieri sarà ricavata negli spazi dell’attuale sede della Comunità montana, la quale a sua volta trasferirà le proprie attività nei locali dell’ex tribunale

(mi-lorenteggio.com) Clusone – Bergamo, 14 dicembre 2018 – I Carabinieri di Clusone avranno

una nuova sede. E’ quanto prevede l’Accordo di Programma tra

Regione Lombardia, Comunità Montana Valle Seriana, Comunità

Montana di Scalve, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e

Comune di Clusone, portatore d’interesse dei 10 Comuni di

riferimento della stazione di Clusone (Cerete, Onore, Rovetta,

Castione della Presolana, Fino del Monte, Villa d’Ogna, Piario,

Oltressenda Alta e Songavazzo), sottoscritto alla presenza

dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e

Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi

REGIONE FINANZIA 50% DELL’INTERVENTO – A fronte di un importo

complessivo di 2,4 milioni di euro, Regione Lombardia ha

stanziato 1,2 milioni di euro, risorse disponibili sul bilancio

finanziario 2019-2021. Della restante parte, 840.000 euro sono

messi a disposizione dalla Comunità Montana Valle Seriana con

fondi BIM, e 360.000 euro dagli altri soggetti sottoscrittori.

Per Regione Lombardia era presente.

TERZI: ACCORDO VIRTUOSO – “La nuova sede della caserma dei

Carabinieri – ha spiegato Terzi – sarà ricavata negli spazi

dell’attuale sede della Comunità montana, la quale a sua volta

trasferirà le proprie attività nei locali dell’ex tribunale. Il

tutto attraverso un consumo di suolo pari a zero: questo connota

l’Adp come virtuoso anche sotto il profilo ambientale. Da

bergamasca sono particolarmente soddisfatta dell’attenzione

riservata a questo territorio: vince il gioco di squadra, vince

la collaborazione istituzionale finalizzata a ottenere risultati

concreti a beneficio dei cittadini. Ognuno ha fatto la sua parte

al meglio. Oggi celebriamo anche il risultato della proficua

interlocuzione tra Regione Lombardia e il Comando Legione

Carabinieri Lombardia, affinchè venissero segnalate alla Regione

alcune situazioni logistiche critiche sulle quali intervenire

cofinanziando, come in questo caso, lavori per le caserme. Del

resto è fondamentale assicurare ai Carabinieri, e alle forze

dell’ordine in generale, strutture funzionali che rendano più

agevole il lavoro di chi, con grande dedizione e senso del

dovere, si impegna quotidianamente per tutelare la nostra

sicurezza”.

SERTORI: GARANTIRE SEMPRE PIU’ SICUREZZA – “Uno degli obiettivi

prioritari del nostro mandato – ha spiegato Massimo Sertori,

assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni – è quello

di garantire la sicurezza dei cittadini lombardi. Questo

intervento permetterà infatti di mettere a disposizione da un

lato un presidio sempre attivo che possa prevenire e combattere

la criminalità organizzata, dall’altro offrirà un adeguato luogo

a chi, quotidianamente, lavora per rispondere alle esigenze dei

residenti e aumentare il livello di sicurezza urbana. Attraverso

l’adozione di un accordo di programma, strumento che continua a

dimostrare una forte efficacia, confermiamo così una elevata

attenzione a un tema molto sensibile per Regione”.