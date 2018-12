Cesano. Sicurezza: Natale, servizi antirapina della Polizia Locale anche in orari serali

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 14 dicembre 2018 – Lampeggianti accesi e agenti che pattugliano, anche a piedi, i principali assi commerciali del territorio. L’11 dicembre è iniziato il progetto “Natale sicuro”, che negli anni scorsi aveva consentito di registrare zero rapine durante uno dei periodi più difficili dell’anno, con centinaia di persone per strada e nei negozi cittadini. Il sindaco Simone Negri e la Giunta comunale hanno deciso di confermare l’iniziativa che vede impegnati gli agenti del comando della polizia locale oltre l’ordinario orario di servizio, fino alla chiusura di esercizi commerciali e farmacie.

“La novità di quest’anno – spiega l’assessore alla sicurezza Salvatore Gattuso – riguarda le modalità di svolgimento del servizio. Non più presidi fissi, ma pattugliamenti lungo gli assi commerciali delle vie Roma, Milano e Pasubio/Libertà, ma anche nei quartieri Tessera e Giardino. Inoltre, c’è un agente a piedi che presidia il centro storico e via Repubblica. La visibilità della auto di servizio con i lampeggianti accesi e la presenza di poliziotti locali a piedi dovrebbe riuscire a scoraggiare i malintenzionati”.

Il progetto proseguirà fino a sabato 22 dicembre.

V. A.