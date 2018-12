Farmaci di automedicazione: il mal di gola

Milano, 14 dicembre 2018 – L’inverno è la stagione in cui siamo più facilmente colpiti da alcuni fastidiosi malanni, come il raffreddore, la tosse o il mal di gola. Le cause di questi problemi di salute sono vari, dalla presenza di smog nell’aria che rende più facile l’attacco di batteri e virus alla gola, fino alla grande diffusione dell’influenza o anche alla maggiore possibilità di essere colpiti dai batteri a causa dei colpi di freddo. La soluzione migliore quando si avvertono sintomi che durano a lungo, o di una certa severità, consiste nel chiedere consiglio al medico di famiglia. Sono poi disponibili numerosi farmaci da banco che ti aiutano a limitare i sintomi.

Il mal di gola

Chiamiamo in questo modo diverse patologie, di tipo virale o batterico, che colpiscono le tonsille, la faringe e la laringe. Queste parti della gola possono essere colpite tutte contemporaneamente, o solo una alla volta. Ciò che importa sono i sintomi; avere dolore alla gola può impedire di deglutire correttamente, quindi di alimentarsi in modo adeguato. Inoltre insieme con il mal di gola possiamo avvertire anche dolori muscolari, febbre, bruciore intenso localizzato. Se il mal di gola è particolarmente intenso, accompagnato da febbre alta o si ripresenta con grande regolarità, ad esempio una volta ogni 2-3 mesi, allora non esitiamo ad andare dal medico, che ci consiglierà degli esami per verificare la natura del problema. Dopo una visita accurata potrebbe diagnosticare un’infezione batterica, contro la quale sarà necessario utilizzare una terapia antibiotica.

Dolore alla gola transitorio

Se il dolore è semplicemente fastidioso, non accompagnato da febbre alta e si manifesta ad esempio dopo una giornata sulla neve o con i chiari sintomi dell’influenza, allora puoi cercare di diminuire il fastidio utilizzando i cosiddetti farmaci da banco, o di automedicazione. Si tratta di tutti quei farmaci, e sono moltissimi, che non necessitano di una prescrizione medica per essere acquistati. In farmacia ne trovi di varie marche e tipologie, alcuni specificatamente pensati per combattere i sintomi del mal di gola. Si possono utilizzare anche durante terapie antibiotiche, conviene però in tali occasioni chiedere consiglio al medico. Nello specifico per il mal di gola ti consigliamo le pastiglie prodotte da NeoBorocillina. Si tratta di pastiglie che si sciolgono lentamente in bocca, contengono principi attivi antidolorifici e antinfiammatori he aiutano a migliorare rapidamente i problemi di dolore alla laringe e alla faringe.

Quando il dolore è più intenso

Può capitare che la laringite a la faringite si manifestino con un dolore intenso, che si protrae nel tempo. In queste situazioni ti suggeriamo gli spray contro il mal di gola, che agiscono localmente in modo rapido, eliminando più velocemente i fastidi correlati al mal di gola. Questo tipo di disturbo può essere alleviato anche dall’evitare bevande troppo calde, preferendone di fresche e magari arricchite con il succo di agrumi o con il miele, che hanno azione antisettica. Le pastiglie contro il mal di gola, così come gli spray, sono disponibili sia nelle versioni per adulte, sia in quelle per bambini.

L. M.