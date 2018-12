Inaugurate nuove sale parte all’Ospedale di Rho

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 14 dicembre 2018 – Inaugurato oggi il nuovo blocco parto collegato con l’area di degenza ostetrica-ginecologica dell’ospedale di Rho.

I lavori delle nuove sale parto e l’isola neonatale sono stati ultimati di recente e comprendono

Consistenza dell’intervento:

• 1 Sala operatoria

• 1 sala terapia intensiva neonatale 2 posti

• 4 sale travaglio

• 1 sala pre-travaglio

• 1 ambulatorio con attività di Pronto soccorso completo di locale monitoraggio

• Locali accessori

Previsione di avvio dell’attività a regime del nuovo blocco Parto a seguito del trasferimento ed installazione delle nuove attrezzature e della procedura di accreditamento – APRILE 2019

Nel rpesidio ospedaliero di Rho sono già stati ultimati: Scala di sicurezza esterna e ascensore antincendio; gli spogliatoi al piano seminterrato ala est P.O. di Rho e gli ambulatori al piano rialzato ala nord

In programma ci sono anche altri interventi come: l’adeguamento Prevenzione Incendi, l’acquisizione di grandi apparecchiature (TAC 128, Angiografo digitale, Poligrafo, piccole apparecchiature), i lavori di di adeguamento normativo locali di preparazione farmaci antiblastici. In corso di realizzazione ci sono la riserva idrica antincendio e l’impianto di pressurizzazione e con la realizzazione di impianto di raffrescamento nelle camera di degenza. “L’ospedale edi Rho dove annualmente avvengono oltre 1.2000 nascite potrà così contare su un blocco parto moderno e accogliente. Un ringraziamento va a tutti gli operatori che hanno contribuito alla sua realizzazione” afferma Ida ramponi direttore generale dell’Asst Rhodense. Soddisfazione per i risultati raggiunti anche da parte dell’assessore regionale Giulio Gallera che ha commentato: “Con l’inaugurazione di questa nuovo blocco parto si riconferma la nostra attenzione verso il presidio ospedaliero di Rho che in questi ultimi anni ha subito parecchi ammodernamenti”.

