-INFERMIERE ‘CASE MANAGER’, GALLERA: NEL 2019 DEFINIREMO IL RUOLO NELLA PRESA IN CARICO DELLE CRONICITÀ

ASSESSORE: RINNOVATO GRUPPO LAVORO CON ESPERTI DELLA PROFESSIONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 dicembre 2018 – Rinnovato il Gruppo di Lavoro che avrà

il compito di supportare la presa in carico dei pazienti cronici

prevista della riforma del sistema sociosanitario lombardo,

attraverso la definizione delle nuove competenze professionali

dell’infermiere nel ruolo di case manager.

RUOLO INFERMIERE – “Il 2019 – ha spiegato l’assessore al Welfare

Giulio Gallera – sarà l’anno in cui sarà messo a fuoco la figura

dell’infermiere nel ruolo di case manager nel percorso di presa

in carico delle cronicità, definendone le competenze. Per questo

ho chiesto alla Direzione Generale di riavviare le attività del

Gruppo di lavoro creato nei primi mesi del 2018 con l’obiettivo

di sviluppare i processi di case manager, con una specifica

attenzione al ruolo dell’Infermiere Professionale, all’interno

dei percorsi di continuità assistenziale a sostegno della

fragilità e cronicità e alla famiglia nel suo complesso”.

GRUPPO DI LAVORO – “Il direttore generale – ha aggiunto

l’assessore – sta provvedendo in questi giorni a riavviare il

gruppo di lavoro la cui composizione va modificata alla luce

anche dei cambi avvenuti a seguito delle elezioni per la nomina

dei vertici degli ordini professionali infermieristici”.

COMPONENTI – Faranno parte del Gruppo di lavoro i presidenti

degli Ordini provinciali della Lombardia degli infermieri

(Gianluca Solitro, Bergamo – Dario Cremonesi, Como – Stefania

Pace, Brescia – Michele Borri, Pavia – Enrico Marsella, Cremona

– Fabio Fedeli, Lecco – Andrea Guandalini, Mantova – Pasqualino

D’Aloia, Milano, Lodi, Monza e Brianza – Giuseppe Franzini,

Sondrio – Aurelio Filippini, Varese), e il coordinatore del

Comitato Infermieri Dirigente (CID) Lombardia Giuseppe Negrini.

Saranno, inoltre, individuati quali componenti del Gruppo di

Lavoro alcuni professionisti per le loro competenze tecniche

come, tra gli altri, la Prof.ssa Maura Lusignani, docente di

Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche

dell’Università degli Studi di Milano. Il Gruppo di lavoro

rimarrà in carica fino al 31/12/2019. La partecipazione ai

lavori non comporterà alcun compenso ai componenti coinvolti.

