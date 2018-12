M5S Lombardia chiede risorse per Metro fino a Binasco

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 dicembre 2018 – Con un ordine del giorno e un emendamento al Bilancio regionale, che sarà discusso dal Consiglio a partire da lunedì prossimo, il Consigliere regionale Nicola Di Marco, chiede di finanziare lo studio di fattibilità del prolungamento della metropolitana fino a Binasco.

Di Marco dichiara: “È dal 2011 che si parla di quest’opera, ma non è stato fatto nulla di concreto. Eppure la Regione, nei documenti ufficiali fra cui il Piano regionale mobilità e trasporti, guarda con favore al prolungamento della metro fino a Binasco. Con questa nostra richiesta chiediamo di finanziare almeno uno studio di fattibilità. È un prerequisito essenziale per poi passare alla fase di progettazione.

L’area Sud Milano e il pavese hanno urgente bisogno di migliorare i collegamenti con Milano. La mobilità su gomma ha segnato il passo, è inquinante e costringe le persone a stare ore nel traffico.

Il prolungamento della metropolitana fino a Binasco, con realizzazione di un parcheggio di interscambio, consentirebbe di risolvere i problemi quotidiani che si verificano sull’autostrada A7 (congestioni, incidenti, inquinamento) offrendo alle migliaia di pendolari che si muovono in auto una valida alternativa per raggiungere Milano e consentendo di spostare l’attestamento al nuovo capolinea delle linee autobus interurbane della Provincia di Pavia e del sud Milano, con risparmi in termini di minori percorrenze e viaggi più brevi.

Chiediamo a Regione di realizzare quanto già promesso nel 2011: è ora di passare dalle parole ai fatti stanziando i fondi necessari allo studio di fattibilità, vogliamo progettare il futuro della mobilità sostenibile per il territorio”.

