NATALE. SEDI DELLA REGIONE APERTE NEL WEEK END: GIOCHI CON IL LEGO, MOSTRE DI PRESEPI, ARRAMPICATE E VISITE AL BELVEDERE

UNA SERIE DI PROPOSTE MIRATE A FAR TRASCORRERE MOMENTI PIACEVOLI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 dicembre 2018 – Un fine settimana ricco di iniziative

con Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli aperti al pubblico con

la possibilità di visitare il 39esimo e il 31esimo piano dei due

edifici che ospitano gli uffici della Regione

Tra le proposte presentate oggi dal presidente della Giunta,

Attilio Fontana, e dal vicepresidente del Consiglio regionale,

Carlo Borghetti, in vista del week end, quella destinata ai

bambini e alle famiglie che potranno costruire decorazioni

natalizie con mattoncini LEGO, finalizzate poi alla donazione

degli stessi mattoncini a bambini ricoverati negli ospedali

lombardi. Inoltre sarà anche possibile ammirare, in piazza Città

di Lombardia, un albero di Natale in mattoncini Lego alto 9

metri.

Partner dell’iniziativa è la Fondazione ABIO, l’Associazione per

il Bambino in Ospedale che conta su oltre 5.000 volontari

presenti in circa 200 reparti di pediatria in tutta Italia.

“Anche in questo fine settimana – hanno commentato il presidente

Fontana e il vicepresidente Borghetti – proponiamo ai lombardi e

più in generale a tutti coloro che vorranno visitare le nostre

sedi una serie di iniziative in grado di soddisfare tutti i

gusti. L’obiettivo è di offrire proposte ludiche, culturali e

sportive per trascorrere momenti piacevoli conoscendo da vicino

Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli”.

VIENI AD ARRAMPICARE IN PIAZZA – A Palazzo Lombardia, oltre alla

pista del ghiaccio, sabato – dalle ore 12 alle ore 17 – e

domenica – dalle ore 10 alle ore 17 – è in programma

l’iniziativa ‘Vieni a Arrampicare in piazza’, organizzata da

Regione in collaborazione con le Guide Alpine: adulti e bambini

si potranno calare a terra dal 7° piano di Palazzo.

IL PRESEPE DEL LONDONIO – A Palazzo Pirelli sarà invece

possibile ammirare il Presepio del Londonio, un capolavoro

d’arte sacra del XVIII secolo appartenente al patrimonio.

All’ingresso del foyer, proveniente, dal Museo del Ghisallo è

stato allestito il ‘presepe del ciclista’ insieme a due

biciclette storiche del 1924 e del 1928. Un altro presepe,

donato dal Gruppo Presepisti di Bareggio che, da 25 anni, si

dedicano all’arte del presepe utilizzando materiali di recupero,

sarà esposto al piano terra.

Palazzo Lombardia sarà aperto al pubblico in entrambi i giorni

dalle ore 10 alle 18, mentre Palazzo Pirelli sabato dalle ore 14

alle ore 17.30 e domenica 16 dalle ore 11 alle ore 19

Redazione