PALAZZO MARINO. SODDISFAZIONE PER LA SENTENZA NEL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI JESSICA FAORO

Majorino: “Continueremo a essere vicini ai familiari e a sostenere la rete dei centri antiviolenza”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 dicembre 2018 – “Accogliamo con soddisfazione la sentenza con la quale oggi il Tribunale di Milano ha condannato all’ergastolo Alessandro Garlaschi per l’omicidio di Jessica Faoro avvenuto lo scorso 7 febbraio in via Brioschi. Il nostro primo pensiero va alla giovane vittima di questa atroce violenza e ai suoi familiari ai quali ribadiamo la nostra vicinanza. Confermiamo inoltre la volontà dell’Amministrazione di costituirsi parte civile nei processi per femminicidio”.

Così l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino commenta la sentenza emessa oggi dal gup Alessandra Cecchelli.

“Proprio per questo – ha aggiunto l’assessore – esprimiamo soddisfazione anche per la parte di sentenza che ci riguarda più direttamente e con la quale il Tribunale di Milano ha riconosciuto al Comune il ruolo svolto nell’ambito del contrasto alla violenza sulle donne e, in particolare, nel percorso di Jessica che si è così tragicamente interrotto. Continueremo a supportare i centri antiviolenza, come abbiamo fatto in questi anni durante i quali abbiamo triplicato le risorse ad essi destinate, per sconfiggere la violenza degli uomini sulle donne. Inoltre, quando la sentenza sarà esecutiva, doneremo il risarcimento di 10mila euro che ci è stato riconosciuto come parte civile nel procedimento alla rete cittadina dei centri, per proseguire con questo impegno anche nel nome e in memoria di Jessica”.