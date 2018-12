Solidarietà. Inaugurato nuovo Centro polifunzionale ad Accumoli: Assago, Buccinasco, Corsico e Opera presenti

(mi-Lorenteggio.com) Accumuli, 14 dicembre 2018 – È il risultato della generosità anche della comunità di Corsico, dell’impegno delle associazioni e dei cittadini che hanno raccolto, dopo il tragico terremoto del 26 agosto 2016 in centro Italia, l’appello della Protezione civile e del Comune. Oggi è stata inaugurato il nuovo Centro polifunzionale di Accumoli, realizzato in località Terracino.

Presenti anche i primi cittadini di Buccinasco e di Opera, oltre all’assessore di Assago, che ha seguito il progetto fin dalle prime fasi insieme al sindaco di Corsico Filippo Errante.

A rappresentare tutta l’Amministrazione comunale corsichese c’era anche il presidente del Consiglio Vincenzo Cirulli.

“È un gesto semplice – commenta il primo cittadino di Corsico – che non risolverà tutti i problemi, ancora enormi, dei nostri amici di Accumuli. Un gesto, però, che dimostra la solidarietà tra le comunità che i sindaci presenti alla cerimonia di inaugurazione rappresentano”.

A benedire la nuova struttura è stato il vescovo di Rieti, Domenico Pompili.

“La nuova struttura – conclude Filippo Errante – verrà utilizzata per le feste e per le messe, ma soprattutto per stare insieme. Perché se ancora oggi gli abitanti di Accumoli vivono in una condizione di grande disagio, occorre che mantengano sempre viva la speranza. Ed è quello che noi, con tutte le nostre comunità, abbiamo cercato di trasmettere”.

“Oggi alle 12:00 alla presenza del Sindaco di Accumoli e del Vescovo si inaugura la nuova struttura aggregativa nell’area S.A.E. di Terracino. Grazie al contributo di Protezione Civile e Amministrazioni Locali del sud Milano ha preso forma un nuovo spazio dedicato ad una comunità ferita dal sisma ma pronta a ripartire. Oggi solidarietà fa rima con ricostruzione” il post su Fb del Sindaco di Opera, Antonino Nucera accompagnato dal vicesindaco Ettore Fusco.