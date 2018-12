STRASBURGO. E’ MORTO IL GIORNALISTA ANTONIO MEGALIZZI

(mi-Lorenteggio.com) Strasburgo, 14 dicembre 2018 – E’ morto il giornalista italiano Antonio Megalizzi rimasto ferito gravemente alla testa martedì sera nell’attentato al mercatino di Natale di Strasburgo. Aveva 29 anni era a Strasburgo per il progetto Europhonica. Europeista convinto, giudicato da tutti un bravo ragazzo stava insieme a Luana da quattro anni.

“E’ una notizia che ci rattrista molto. Un pensiero di grande affetto e molto commosso va alla sua ragazza, ci dobbiamo unire tutti in questo dolore” ha affermato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.

Redazione