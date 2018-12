21 dicembre ore 19 – “Concerto di Natale” per violini e voce recitante

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 15 dicembre 2018 – Il “Concerto di Natale” per violini e voce recitante, si terrà presso l’ex Chiesetta del Parco Trotter, via Giacosa 46, Milano (MM1 Rovereto), ad ingresso libero. Un invito a condividere un momento di gioia natalizia tra brani musicali di estrazione europea e russa nonché della contemporaneità, ed espressioni poetiche di personalità che han segnato la cultura italiana ed europea. Il Concerto è a cura dell’Associazione Ritorno all’Opera per iniziativa del Municipio 2 di Milano.

“CONCERTO DI NATALE”

per violini e voce recitante

con Tetyana Fedevich, Anca Vasile e Gianfranco Messina, violini

Masha Sirago, voce recitante

Programma:

“Sonata n.1” di Jean-Marie Leclair

“La notte santa” di Guido Gozzano

“Ave Maria” di Gianfranco Messina

“Strada della mia vita” di Masha Sirago

“Duo Concertante” di Charles August Beriot,

“Le ciaramelle” di Giovanni Pascoli

“Sonata n.3” di Sergej Prokofiev

“Amara e dolce vita” di Masha Sirago e Anedotto di Puccini

“Canti del Nuovo Anno” di Bartok,

“Natale” di Maria Luisa Spaziani

Brani dallo “Schiaccianoci” di Tchaikovsky

“La stella” di Edmond Rostand

“C’era” di Juan Ramón Jiménez

“La stella di Natale” di Joseph Brodskij

“Adeste fideles” e “Astro del ciel”

Venerdì 21 dicembre alle ore 19

ex Chiesetta del Parco Trotter (via Giacosa 46, zona Rovereto)

info: mscomunicazione@virgilio.it

Ingresso libero