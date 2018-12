(mi-Lorenteggio.com) Milano, 15 dicembre 2018 – “Riaprire i Navigli è una sciocchezza totale” queste le parole del Ministro Beni Culturali Alberto Bonisoli, durante un incontro a Milano.

“A cosa servono? Onestamente non vedo la ragione per farlo . Io non abito neppure a Milano ed è un’opinione personale, ma quello che auspico è che il Comune faccia un bel referendum così chiede ai cittadini milanesi cosa ne pensano”.

