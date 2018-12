INNOVAZIONE, FONTANA A CREMONA PER AMPLIAMENTO POLO TECNOLOGICO: LOMBARDIA PROTAGONISTA DEL CAMBIAMENTO

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 15 dicembre 2018 – “L’ennesima dimostrazione di come la

Lombardia, a livello di innovazione e nuove tecnologie, sia

particolarmente attenta ed evoluta confermandosi assoluta

protagonista anche in questi settori. Infatti, come Giunta

regionale, insieme al vicepresidente Fabrizio Sala, delegato a

queste materie, anche di recente abbiamo stanziato importanti

risorse che vanno proprio in questa direzione, con l’obiettivo

di sostenere imprese e ricercatori”.

Lo ha detto il presidente Attilio Fontana intervenendo a Cremona

alla presentazione di un ‘edificio intelligente’ di classe NZEB

(Nearly Zero Energy Building) – ovvero a massima capacità di

efficientamento energetico – che diventa così parte integrante

del ‘Polo per l’Innovazione Digitale’.

“Una realtà, quella cremonese – ha aggiunto Fontana – in forte e

rapida crescita che può essere considerata un vero e proprio

distretto ICT del sud della Lombardia e che contribuisce in

maniera forte e importante a rendere la nostra regione sempre

più competitiva”.

“In questo caso poi – ha proseguito Fontana – va evidenziata la

capacità di realizzare una ‘smart land’ che porta innovazione e

ricerca su una piattaforma di tradizione molto radicata come

l’agricoltura”.

All’evento, oltre al presidente Fontana, erano presenti il

sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, il presidente della

Provincia, Davide Viola, il presidente del Crit – Cremona

Information Technology, Carolina Cortellini, e del Credito

Padano, Antonio Davó, oltre a tutti i protagonisti del progetto.

Redazione