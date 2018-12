QUALITÀ ARIA. PRESIDENTI REGIONI BACINO PADANO INVIANO LETTERA A PREMIER CONTE, OBIETTIVO CONDIVIDERE STRATEGIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 dicembre 2018 “Consapevoli dell’impegno già messo in

campo dal Governo nazionale, in relazione alla procedura di

infrazione comunitaria per il superamento dei valori limite di

PM 10, con i presidenti di Veneto, Emilia Romagna, e Piemonte,

ho inviato una lettera, al presidente del Consiglio dei

Ministri, Giuseppe Conte, per chiedere che la strategia venga

condivisa con le Regioni del bacino padano. Abbiamo poi ribadito

la necessità che il Governo realizzi interventi coordinati nelle

politiche nazionali dei trasporti, dell’agricoltura,

dell’edilizia, dello sviluppo economico, che convergano

sull’obiettivo del miglioramento della qualità dell’aria”.

Lo ha reso noto il presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana.

SERVONO FONDI PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI UE – “Nella lettera,

inoltre, abbiamo evidenziato – ha spiegato Fontana –

l’importanza di dotare le amministrazioni regionali delle

risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli

obiettivi europei nel più breve tempo possibile”.

RICONOSCIMENTO DELLE SPECIFICITÀ OROGRAFICA DELLA LOMBARDIA.

L’obiettivo principale per i firmatari della missiva è la

prosecuzione “di un’adeguata interlocuzione con i diversi

livelli istituzionali europei per il riconoscimento della

specificità orografica del bacino padano e le conseguenti

difficoltà del rispetto dei valori di PM10 fissati dall’Unione

Europea”.

CATTANEO: SERVONO RISORSE ADEGUATE E NORME MIRATE – “La logica

che deve muovere la nostra strategia per combattere le emissioni

inquinanti e migliorare la qualità dell’aria – ha aggiunto

l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo –

deve essere chiara e sostenuta da risorse finanziarie adeguate e

interventi normativi mirati. Il Bacino padano, che come è noto

ha condizioni meteoclimatiche e orografiche particolarmente

sfavorevoli, sta facendo da tempo fronte comune per affrontare

questa sfida che riguarda la salute di tutti e agisce anche sul

tema tanto dibattuto in questi giorni della lotta al cambiamento

climatico. Ai divieti che si scaricano sui cittadini, preferiamo

gli incentivi e confidiamo che il Governo vorrà sostenerci nella

maniera più efficace perché la Lombardia e le altre Regioni

possano finalmente conseguire una sempre più piena

sostenibilità”.

Redazione