Convegno di Logos a Milano su Sovranità, Democrazia, Libertà

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 16 dicembre 2018 – “Il XX secolo si è chiuso con la questione della libertà responsabile; il XXI secolo si apre con la questione della sovranità”. Così Giuseppe Valditara, direttore scientifico di Logos, dopo i saluti di Stefano Bruno Galli, assessore alla Cultura della Regione Lombardia, ha aperto i lavori del convegno internazionale svoltosi al Pirellone di Milano “Sovranità, Democrazia, Libertà”. Con lui esperti italiani e stranieri di mezzo mondo. Un dibattito che, pur in una cornice “di parte”, ha avuto il merito di affrontare da un punto di vista scientifico un tema che percorre l’Italia, l’Europa, il mondo al di fuori degli stravolgimenti tipici della politica. Infatti i partecipanti (citiamo nei ruoli di moderatori il presidente Rai Marcello Foa e il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia Alessandro Galimberti; e di relatori il giudice della Corte Costituzionale Nicolò Zanon e Giampio Bracchi presidente emerito della Fondazione Politecnico di Milano) non fanno parte di un disegno politico, ma sono accomunati da una sensibilità al tema.

Valditara, docente di Diritto pubblico romano nell’Università di Torino e da qualche mese capo dipartimento per la formazione superiore e la ricerca del ministero dell’Istruzione, ha precisato che sarebbe sciocco chiudere alla globalizzazione ma è necessario gestirla nelle sue ricadute negative, il globalismo, in particolare per quanto riguarda la cancellazione di valori e di identità. Ad esempio, le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo prevalgono sulle sentenze dei magistrati italiani; così come lo strapotere delle grandi multinazionali condiziona pesantemente lo sviluppo economico di un Paese.

Quanto costa, ciò, alla manifestazione della volontà popolare attraverso il voto democratico? Fin dai tempi dell’antica Roma si sono combattute oligarchia e democrazia, ma oggi la famosa frase di Abramo Lincoln “governo del popolo, dal popolo, per il popolo” sembra avere perso validità.

Ciò non vuol dire – altra importante affermazione – fare la guerra all’Unione Europea: i piccoli Stati che la compongono sarebbero facile preda delle superpotenze, Usa e Cina. Ma vanno preservati valori e tradizioni nazionali. Questo è patriottismo mentre la sua degenerazione, il nazionalismo, è volontà di dominio. E una forte identità nazionale è cosa opposta al razzismo. Bisogna quindi difendere i valori universali della civiltà occidentale che hanno dato democrazia e libertà ai popoli, patrimonio dell’umanità, ha concluso Valditara.

Sottolineata nel corso dei lavori l’importanza del rapporto tra giornalismo e democrazia soprattutto in un’epoca di inquinamento da social media, il costituzionalista Nicolò Zanon ha espresso forte perplessità sul ruolo “creativo” di certe sentenze della Suprema Corte obbligata talvolta a supplire ai silenzi del legislatore. Dobbiamo sempre riferirci a quanto è scritto nella Costituzione che assegna ruoli precisi, e diversi, alle istituzioni che governano il Paese, ha detto. Un esempio riassuntivo, il caso del radicale Marco Cappato che ha aiutato il Dj Fabo al suicidio assistito: chiamata ad esprimersi, la Corte ha demandato al legislatore l’intervento. Non una soluzione pilatesca, ma di rispetto delle regole.

