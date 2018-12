FREDDO. DECINE DI POSTI ANCORA LIBERI NELLE STRUTTURE DEL COMUNE DI MILANO

Il Piano dell’Amministrazione per ospitare i senza dimora conta 2.700 letti e un numero unico (02 8844 7646) per segnalare chi è in difficoltà

(mi-lorenteggio.com) Milano 16 dicembre 2018 – Sono decine i posti letto ancora liberi nelle strutture del Comune per ospitare i senzatetto. Complessivamente il Piano Freddo dell’Amministrazione conta 2.700 posti – numero raddoppiato in questi anni – e un numero unico (02 8844 7646) attivo 24 ore su 24 per segnalare chi è in difficoltà, persone senza dimora o comunque non in grado di difendersi dal freddo.

È stato potenziato inoltre l’orario di apertura del Casc, Centro aiuto di via Ferrante Aporti 3, che resta aperto dalle 9 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 12 alle 21 il sabato, la domenica e nei festivi. Negli stessi orari, chiamando il numero 0288447645 si potranno richiedere informazioni sui servizi, le strutture residenziali, le unità mobili, i centri diurni, le mense e le docce pubbliche.

Redazione