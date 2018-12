Il Buono in Tavola, martedì 18 Dicembre l’ ultimo appuntamento dell’anno

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 16 Dicembre 2018 – Filiera completa, sostenibilità, biodiversità e solo prodotti di stagione: questi gli elementi fondanti de Il Buono in Tavola, farmers’ market che ogni martedì dalle 8,30 alle 18,30 porta il meglio della produzione agricola lombarda nel cuore di Milano, all’ombra della Basilica di Sant’ Eustorgio. Lo farà anche martedì 18 Dicembre: un appuntamento che sarà l’ultimo di quest’anno prima dell’imminente Natale. Il mercato agricolo settimanale di piazza Sant’Eustorgio riprenderà le sue attività l’8 Gennaio 2019.

Per salutare l’anno che sta per concludersi e augurare Buone Feste gli organizzatori hanno previsto dalle 12 un aperitivo agricolo per far degustare tutti i prodotti presenti. Ospite d’eccezione Babbo Natale che sarà infatti presente tra le bancarelle del farmers’ market per regalare sorrisi, caramelle, dolci a grandi e piccini.

Tra carne, salumi, formaggi, verdura di stagione anche qualche originale idea regalo come ad esempio sacchetti di artemisia (l’erba magica di Harry Potter), miele e marmellate per la colazione o da abbinare ai formaggi; dall’Oltrepo un vino da vigne centenarie. E ancora le creazioni di Nilaraflow: convivialità sconfinata in coloratissimi runner che si possono comporre ed unire a seconda del numero di invitati. Inoltre pane e prodotti da forno, confetture, verdure di stagione, carni di qualità, miele, formaggi di capra e vaccini, nocciole del Piemonte, l’erba di Harry Potter

Realtà agricole bio, naturali e tradizionali provenienti da tutta la Lombardia e presenti in questo mercato agricolo che può dirsi vetrina della dieta mediterranea, innegabilmente una tra le più sane del mondo per varietà di nutrienti.

Filiera completa dunque: questa l’elemento che caratterizza questo farmers’ market nel cuore di Milano. Il tutto nel nome della sostenibilità, della biodiversità, della stagionalità dei prodotti: un mercatino indipendente che ha preso il via nella primavera 2015 grazie ad un bando del Comune di Milano e che non è legato ad alcuna associazione ed è costituito solo da produttori agricoli lombardi

Dopo la pausa natalizia, il Buono in Tavola tornerà con le sue eccellenze a chilometro vero martedì 8 gennaio 2019.

18 Dicembre 2018 dalle 08,30 alle 18,30

Piazza Sant’ Eustorgio, Milano

