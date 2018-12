Milano. Il Sindaco Sala contestato dagli antagonisti al Corvetto

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 16 dicembre 2018 – Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala nella giornata di oggi, ha preso parte ad alcune iniziative in programma per la “Festa del Panettone”:

Alle ore 15.30, è giunto in piazza Angilberto II, in zona Corvetto ma, qui è stato pesantemente contestato da un gruppo di antagonisti in piazza Angiliberto, in zona Corvetto, dove si trovava per il taglio del panettone con i cittadini.

“Te ne devi andare” hanno urlato i contestatori. “Non sei niente, tornatene nella tua casa di lusso, ti fai vedere solo per tagliare il panettone. Sei un pezzo di m…” queste le parole del gruppo di contestatori. Durante la protesta tra un gruppo di antagonisti e alcuni alpini sono volati sputi, insulti e spintoni.

Gli antagonisti hanno protestato per gli arresti di alcuni attivisti del Comitato di quartiere Giambellino – Lorenteggio, accusati di gestire le occupazioni abusive delle case popolari, e per gli sgomberi.

Dopo oltre mezz’ora di contestazioni, il sindaco ha lasciato la piazza diretto in Galleria Vittorio Emanuele II, dove ha tagliato il panettone più grande del mondo con il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli.

Nell’aprile del 2016, durante la campagna elettorale, Sala fu duramente contestato al Q.re Lorenteggio/Giambellino, in via Odazio, sempre da alcuni antagonisti.

V. A.