Milano. Sei patenti ritirate nella notte dai Carabinieri

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 16 dicembre 2018 – E’ di sei patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza il bilancio di una serie di controlli stradali effettuati la notte scorsa fino all’alba dai Carabinieri, nel corso di un’operazione contro le stragi del sabato sera.

Nei tre posti di blocco, effettuati in via Odazio, al Lorenteggio, in viale Troya, sui Navigli, e in corso Buenos Aires, sono stati controllati 31 conducenti. Tra questi, a quattro italiani, a un brasiliano e a un kosovaro è stata ritirata la patente. Il tasso alcolemico più elevato è risultato essere quello del kosovaro, un 51enne residente in zona Lorenteggio, ovvero di 2,46.

V. A.