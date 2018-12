NATALE, GRANDE SUCCESSO PER APERTURA PALAZZO LOMBARDIA. CAMBIAGHI: COSI AVVICINIAMO CITTADINI ALLE ISTITUZIONI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 dicembre 201i8 – Un’altra domenica di grande successo

per le iniziative natalizie di Palazzo Lombardia proposte dalla

Giunta regionale.

L’assessore regionale allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi,

che ha trascorso la mattinata in piazza Città di Lombardia con

le famiglie e i bambini, si è calata insieme alle guide alpine

dal palazzo, da un’altezza di quasi 40 metri.

“Il Natale – ha dichiarato l’assessore Martina Cambiaghi – è

arrivato anche in Regione Lombardia. Questo week end sono tante

le iniziative che abbiamo organizzato a partire dall’arrampicata

su parete e calata dal palazzo con le guide alpine agli spazi

dedicati per i più piccoli per la costruire con i mattoncini

LEGO, fino ad arrivare alla pista del ghiaccio che resterà

aperta fino al 22 gennaio. Regione Lombardia vuole creare

l’occasione per stare in famiglia e per vivere il palazzo di non

solo come sede amministrativa ma anche come divertimento e gioco

per avvicinare le persone alla politica e all’istituzione. Oggi

per la prima volta – ha proseguito Martina Cambiaghi – mi sono

cimentata anch’io nella calata dal Palazzo. È stata

un’esperienza molto adrenalinica. Ero però rassicurata dalla

presenza delle guide alpine che, affiancandomi, mi hanno

trasmesso sicurezza. Invito tutti a provare, ancora per oggi in

piazza Città di Lombardia e, dai prossimi giorni, direttamente

in montagna visto che le nostre guide alpine sono molto

disponibili e che può essere l’occasione per visitare le nostre

bellissime montagne”.

Tra le iniziative della giornata, la vista del Belvedere al

39esimo piano e la costruzione di decorazioni natalizie con

mattoncini LEGO, finalizzate poi alla donazione degli stessi

mattoncini a bambini ricoverati negli ospedali lombardi. Partner

dell’iniziativa è la Fondazione ABIO, l’Associazione per il

Bambino in Ospedale che conta su oltre 5.000 volontari presenti

in circa 200 reparti di pediatria in tutta Italia.

Redazione