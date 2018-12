UNA MATTINATA ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ CON LA 2^MARCIA DEL GIOCATTOLO

1.000 gli iscritti per questa seconda edizione, ma il freddo e il meteo sfavorevole spaventano i milanesi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 dicembre 2018 – Questa mattina, nonostante il freddo e il meteo sfavorevole, i milanesi hanno partecipato alla seconda edizione della Marcia del Giocattolo, la corsa di solidarietà con partenza alle 10:30 da Piazza Castello. Molti i corridori esperti e le famiglie valorose che hanno sfidato il freddo, correndo e passeggiando immersi nell’atmosfera natalizia.

L’evento ha visto il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Milano e la collaborazione di Fondazione Humanitas per la Ricerca, presente come Scientific Partner, con l’obiettivo di correre insieme per far crescere il progetto e aiutare la ricerca scientifica nella cura di malattie come tumori, infarti e patologie autoimmuni

In Piazza Castello alle 10:30 tutti i runners erano pronti al via alzando le braccia per mostrare i braccialetti colorati di legno Legnoland, simbolo del Kids Charity Program. Braccialetti che all’arrivo sono stati riconsegnati da tutti i partecipanti come decorazione di un albero di Natale in legno, simbolo concreto di partecipazione al programma di solidarietà.

Prima della partenza i saluti dell’Assessore allo Sport Roberta Guaineri, che ha augurato a tutti una buona corsa sottolineando l’importanza di stare bene facendo anche del bene, sostenendo eventi solidaristici come Marcia del Giocattolo, mentre Luisa Pavia, Amministratore Delegato di Associazione CAF Onlus ha ringraziato tutti i partecipanti per la partecipazione al Kids Charity Program rivolto ai progetti dell’Associazione.

Immersi nell’atmosfera natalizia della città, accompagnati dai cori tradizionali, i runners hanno scelto tra il percorso Fast da 10 Km e il percorso Family da 3 Km. Il percorso corto ha visto le famiglie correre e camminare in un clima di festa con tanta animazione per i più piccoli, mentre il percorso Fast da 10km ha visto i corridori più esperti mettersi alla prova nonostante il freddo di questa domenica mattina. Tra i partecipanti anche Roberta Guaineri e Luisa Pavia, che hanno voluto unirsi ai runners vivendo di corsa questa 2^Marcia del Giocattolo. A fine corsa le premiazioni dei primi tre arrivati della Fast da 10 Km e la famiglia più numerosa della Family, che si sono aggiudicati un cesto di prodotti Cortilia.

Nei prossimi giorni tutti i partecipanti, grazie al servizio offerto da UnipolSai Assicurazioni, possono scaricare gratuitamente le proprie foto della corsa con Endupix. Il servizio è molto facile e veloce, basta accedere a pixendu, selezionare l’evento Marcia del Giocattolo, inserire il numero di pettorale e il PIN stampato sul pettorale e scaricare le proprie foto.

L’evento è stato possibile grazie alla partecipazione di Legnoland di Globo Giocattoli e UnipolSai Assicurazioni presenti come main sponsor, Fondazione Humanitas per la Ricerca come Scientific partner, Nickelodeon e Radio Vivafm rispettivamente come Media partner e Radio partner dell’evento, Sofar e Doria i Partner, Associazione CAF Onlus come Kids Charity Program, Photo Partner EnduPix, DNA Sport Consulting e A&C Consulting la regia organizzativa dell’evento con la collaborazione di Running Festival ASD per l’organizzazione tecnica.

Redazione