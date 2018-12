L’assessore alla pubblica istruzione Fabio Raimondo ha voluto, intorno allo stesso tavolo, i rappresentanti della nuova azienda che gestirà il servizio, i dirigenti scolastici, il presidente del Circolo di qualità e la società incaricata del controllo qualità

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 17 dicembre 2018 – Dal 2 gennaio prossimo sarà la società Vivenda a gestire il servizio di preparazione e distribuzione degli oltre duemila pasti giornalieri. Concluse le procedure di gara, l’azienda gestirà il centro di produzione in via Copernico.

Al fine di assicurare una conoscenza reciproca tra tutti i soggetti che organizzeranno, usufruiranno o controlleranno il servizio, l’assessore alla pubblica istruzione Fabio Raimondo ha organizzato nei giorni scorsi un incontro, in accordo con il sindaco Filippo Errante.

“Ho chiesto che fossero presenti – precisa l’assessore – i rappresentanti della nuova azienda, i tre dirigenti degli istituti comprensivi, il presidente del Circolo di qualità e chi si occuperà, come soggetto terzo, dei controlli (IISG, ndr) su tutta la filiera del servizio offerto. Un momento che ho ritenuto utile per condividere, fin da subito, le azioni che verranno promosse. In particolare, l’azienda avvierà un percorso di formazione per i dipendenti e organizzerà incontri con il personale delle scuole per verificare insieme procedure, processi di controllo e di somministrazione. L’obiettivo – prosegue Fabio Raimondo – è ridurre al minimo il rischio di errori”.

A Corsico vengono preparati circa 47.000 pasti al mese per le scuole dell’infanzia, le primarie, le secondarie di primo grado, i dipendenti e gli anziani a domicilio.

In particolare, dei circa 2.200 pasti giornalieri, 670 sono prodotti per i bimbi da 3 a 5 anni, 1270 per quelli da 6 a 10 e 40 per quelli della scuola dell’obbligo. Sono 72 i pranzi per i piccoli del nido e 61 per gli anziani a domicilio.