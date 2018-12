ALER, BOLOGNINI: INTIMIDAZIONI NON FERMERANNO IMPEGNO DI REGIONE LOMBARDIA PER LEGALITÀ

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2018 – Solidarietà ad ALER per le

intimidazioni e le scritte “basta sgomberi” con cui oggi i

centri sociali hanno imbrattato la sede di viale Romagna a

Milano.

Ad esprimerla è l’assessore regionale alle Politiche sociali e

abitative, Stefano Bolognini.

“Evidentemente – aggiunge Bolognini- gli sgomberi e gli arresti

degli ultimi giorni danno fastidio a chi vive nella violenza e

nell’illegalità, ma non per questo le forze dell’ordine e

Regione Lombardia rallenteranno il loro operato. Spero che i

responsabili vengano presto identificati e siano obbligati ai

lavori socialmente utili, partendo magari dalla pulizia delle

scritte nelle case ALER”.

“Già domani – prosegue Bolognini – in Prefettura confermeremo lo

sforzo e l’impegno di ALER e Regione Lombardia per proseguire le

azioni di legalità e nei quartieri popolari, e voglio

ringraziare nuovamente le forze dell’ordine per le numerose

operazioni che stanno compiendo nelle case popolari”.

