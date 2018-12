ASSISTENZA SANITARIA INVERNALE, GALLERA: RAFFORZATI SERVIZI IN LOCALITA’ MONTAGNA A FORTE FLUSSO TURISTICO

CIRCA 5.000 ORE IN PIU’ PER ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2018 – È stata approvata oggi in Giunta su

proposta dell’assessore al Welfare Giulio Gallera la delibera

con cui Regione Lombardia si impegna a rafforzare il servizio di

assistenza sanitaria ai turisti attraverso il potenziamento sia

della normale attività di assistenza medico-generica svolta dai

medici residenti convenzionati, sia del servizio di continuità

assistenziale territoriale, nelle località a forte flusso

turistico.

CIRCA 5.000 ORE IN PIU’ – “La Lombardia – ha spiegato Gallera –

con i suoi comprensori sciistici richiama ogni anno nel periodo

invernale un numero altissimo di turisti. Ecco perché abbiamo

voluto rafforzare l’assistenza sanitaria in quelle località che

registrano un elevato numero di presenze turistiche in rapporto

alla popolazione residente. Un rafforzamento complessivo, di

circa 5.000 ore in più, che è stato possibile realizzare grazie

alla collaborazione dei medici di medicina generale

convenzionati che saranno operativi sia per le attività di

assistenza primaria che di continuità assistenziale”.

LOCALITA’ INTERESSATE Le località di ATS della Montagna

interessate all’attivazione dei servizi aggiuntivi per l’inverno

2018-2019 sono: Livigno, Bormio, Valfurva, Valdidentro, Aprica,

Chiesa Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, Madesimo, Ponte di Legno,

Borno, Montecampione.

ATS BERGAMO – Per quanto riguarda ATS di Bergamo in caso di

bisogno i turisti potranno rivolgersi ai medici di assistenza

primaria del territorio interessato e ai medici di continuità

assistenziale della postazione cui afferiscono le due località

di Foppolo e Valtorta, prevedendo un potenziamento di 306 ore

aggiuntive nel periodo dicembre 2018 – aprile 2019.

IL SERVIZIO “Il servizio – ha inoltre spiegato l’Assessore – è

limitato alle sole località lacustri, montane e termali verso le

quali si è andato maggiormente orientando il flusso turistico,

ovvero nelle quali esistono complessi ricettivi complementari,

meta di turismo sociale come colonie, soggiorni per anziani o

campeggi, ed è limitato nel tempo ai soli periodi di maggiore

affluenza. Sono assistibili da parte del servizio tutte le

persone non residenti presenti eccezionalmente o temporaneamente

nella località turistica in cui il servizio è attivo”.

COMPITI E OBBLIGHI DEL MEDICO I medici operano secondo modalità

e turni orari stabiliti dalle ATS per tutti i giorni della

settimana, comprese le domeniche e i giorni festivi. Il medico,

oltre a eseguire le visite ambulatoriali e domiciliari e gli

interventi di pronto soccorso, rilascia prescrizioni

farmaceutiche, richiede indagini specialistiche, formula

proposte di ricovero e rilascia certificati di malattia.

COMPITI DELLE ATS L’ATS deve assicurare la disponibilità di

idonei ambulatori opportunamente attrezzati. L’ATS, inoltre, in

rapporto alla dislocazione dei presidi ospedalieri di pronto

soccorso, alla situazione viaria esistente e all’incidenza

pregressa degli interventi di emergenza medica più comunemente

rilevabili nelle località turistiche, valuterà l’opportunità di

attrezzare idoneamente l’ambulatorio del servizio, al fine di

poter assicurare prestazioni di primo soccorso, che

eventualmente si dovessero rendere necessarie, prima dell’avvio

del paziente verso l’ospedale.

Redazione