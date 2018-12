Bollate. Casa per anziani Giovanni Paolo II, tanti progetti per migliorare la qualità della vita degli ospiti

(mi-Lorenteggio.com) Bollate, 17 dicembre 2018 – La Casa per anziani Giovanni Paolo II al centro dell’attenzione di Gaia e dell’Amministrazione comunale con diversi interventi, tra cui l’installazione di telecamere per la videosorveglianza degli spazi comuni, che entreranno in funzione a breve, dopo il via libera dell’Ispettorato del lavoro che dovrebbe arrivare a giorni.

“Il CdA di Gaia ha sempre avuto a cuore il buon funzionamento della RSA comunale. Da anni si discuteva dell’opportunità di installare un impianto di videosorveglianza, una delle priorità segnalatemi dal Comitato di rappresentanza degli ospiti, un anno fa, quando ho assunto la guida della partecipata – spiega Felice Caccavale, Presidente di Gaia Servizi. Grazie a un bando regionale, dove siano stati selezionati, abbiamo potuto usufruire di un contributo che copre il 70% della spesa totale. Così, oggi la nostra RSA è all’avanguardia anche in materia di videosorveglianza”.

Ma questo è solo uno dei numerosi interventi effettuati nell’ultimo anno, a testimonianza di un’attenzione concreta e tangibile che Amministrazione e Gaia pongono a questa struttura. Grazie alla stretta collaborazione con il Comitato di rappresentanza degli ospiti rappresentato da Massimo Vallini, infatti, negli ultimi 12 mesi sono stati fatti molti interventi, tra i quali:

• riparazione della caldaia che da tempo aveva problemi di funzionamento

• sostituzione dei campanelli di chiamata individuale e del vecchio impianto di supporto

• riparazione dei telecomandi dei letti

• potenziamento dell’impianto di aria condizionata nelle due sale da pranzo con l’installazione di nuovi condizionatori

• posizionamento di alette di protezione sui fancoil per direzionare meglio l’aria

• sostituzione di materassi, cuscini, lenzuola e copriletto con nuove dotazioni

• installazione di impianto di condizionamento fisso nelle due sale di commiato.

In tutto, nel triennio 2016/18, sono stati spesi oltre 115mila euro in interventi grandi e piccoli. Non solo lavori, ma anche riorganizzazione come sul tema della dieta degli ospiti, discusso e condiviso con la cooperativa che gestisce la struttura e con il Comitato; o come l’avvio del progetto di musico terapia interattiva, che ormai si ripete con cadenza mensile, molto apprezzato da tutti. Per il futuro, invece, sono già iniziati i lavori per la sistemazione della pavimentazione sul lato del giardino interno e a breve partiranno gli interventi di adeguamento dell’impianto del riciclo dell’aria e dei due ascensori.

“Tutto questo – conclude Caccavale – realizzato in stretta sintonia con il Sindaco Francesco Vassallo, allo scopo condiviso di rendere sempre più gradevole, per quanto possibile, la permanenza degli ospiti della RSA; persone che vivono un momento delicato della loro vita e meritano la massima cura. Certo non abbiamo risolto tutti i problemi, ma proseguiremo la fattiva collaborazione e il confronto che ha caratterizzato questo periodo, per attuare un monitoraggio costante sulla qualità dei servizi offerti”.

