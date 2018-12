(mi-lorenteggio.com) Bollate, 17 dicembre 2018 – Si avvisano tutti i cittadini che i due mercati settimanali di martedì 25 dicembre e di martedì 1 gennaio non si terranno ma saranno anticipati al giorno precedente per consentire gli ultimi acquisti per pranzo di Natale e cenone.

Giorni di mercato, per il periodo delle festività, saranno dunque, lunedì 24 e lunedì 31 dicembre.

Il mercato tornerà a svolgersi regolarmente il martedì a partire dall’8 gennaio 2019.

Redazione