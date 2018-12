‘CONCERTO D’INVERNO’ IN AUDITORIUM REGIONE, FONTANA: OTTIMA INIZIATIVA, PUNTIAMO A RIPETERLA PER ‘FESTA LOMBARDIA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2018 – Grande successo per il ‘Concerto

d’inverno’ della Filarmonica della Scala in programma

all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

L’iniziativa è stata promossa da Regione Lombardia, UniCredit e

Filarmonica della Scala di Milano.

Appuntamento trasmesso sul maxischermo allestito

all’esterno del Palazzo della Regione e nella Sala Biagi.

BIGLIETTI GRATUITI SU INTERNET PER 200 CITTADINI – Al concerto

hanno preso parte anche 200 cittadini che, per primi, hanno

prenotato via internet i posti messi a disposizione

gratuitamente dalla Regione.

NEL PROGRAMMA ‘L’INVERNO’ DI VIVALDI E MUSICHE DI MOZART – Il

programma prevedeva l’esecuzione de ‘L’Inverno’ di Antonio

Vivaldi, concerto in fa min. op. 8 n. 4 RV 297 per violino e

archi; il concerto in si bem. magg. op. 4 n. 6 di Georg

Friederic Händel per arpa e archi; il Rondò in la magg. D.438 di

Franz Schubert per violino e archi; la Fantasia su temi da La

Sonnambula di V. Bellini di Giovanni Bottesini per contrabbasso

e archi e la Serenata in sol magg. K.525 Eine kleine Nachtmusik

per archi di Wolfgang Amadeus Mozart.

Si sono esibiti gli strumentisti della Filarmonica della Scala:

Francesco De Angelis, violino; Olga Mazzia, arpa e Francesco

Siragusa, contrabbasso.

FONTANA: “Un’ottima iniziativa – ha commentato il presidente

della Regione, Attilio Fontana – che ha coinvolto appassionati e

normali cittadini. Una proposta che, proprio in virtù del suo

successo, vogliamo diventi un appuntamento fisso del nostro

Natale. Abbiamo in mente, poi – ha concluso Fontana – di

organizzare, in primavera, un altro concerto, questa volta al

centro della piazza, il 29 maggio, in occasione della Festa

della Lombardia”.