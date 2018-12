CONSIGLIO COMUNALE MILANO. APPROVATA LA RICOGNIZIONE SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2018 – Con 31 voti favorevoli e 5 astenuti, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera di Giunta sulla ricognizione annuale delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal Comune. La manovra deve essere effettuata ogni anno entro il 31 dicembre, come previsto dal D.Lgs. n. 2016/175 (“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”).

La delibera prevede misure di razionalizzazione grazie alla cessione a titolo oneroso delle quote di partecipazione indiretta in MMB Project RUS, Guidami S.r.l., in ROMAIRPORT S.r.l. e Signature Flight Support Italy S.r.l.

Inoltre sono in corso le procedure di liquidazione per EXPO 2015 S.p.A., Navigli Lombardi S.C.A.R.L., Brianza Trasporti S.c.a.r.l., Rocca Brivio Sforza S.r.l.

In merito alla partecipazione in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., pari al 18,60%, è stata avvita ed è in corso la procedura per la determinazione del valore di liquazione.

Redazione