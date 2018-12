Corsico. Presunta fuga di gas in via VIII Maggio, sospesa la fornitura di gas

Corsico (17 dicembre 2018) – Sono state allertate anche la Polizia locale e la Protezione civile ieri sera in via 8 Maggio al civico 8. Poco prima delle 20, i Vigili del fuoco ricevono una chiamata da una famiglia che vive al settimo piano e, dopo una verifica strumentale, riscontrano la presenza di monossido di carbonio. Per tutti gli occupanti, i soccorritori hanno disposto il trasporto in codice giallo all’ospedale.

I Vigili hanno proseguito i controlli nel resto della palazzina, in particolare nei nove alloggi che hanno la stessa colonna di scarico dei fumi. Ed è emerso che gli occupanti avevano avvertito anche in altre occasioni dei malesseri e del fumo.

Con l’apposita strumentazione, è stato possibile accertare la presenza di monossido anche negli appartamenti al quinto e al sesto piano. Mentre al piano terra è stato rilevato un presunto collegamento anomalo degli scarichi della caldaia murale e della cappa del piano cottura.

Visto il potenziale pericolo, è stata disposta l’interruzione della fornitura di gas fino alla verifica di tutti gli impianti da parte del personale addetto.

“In mattinata – spiega il sindaco Filippo Errante – un nostro commissario della polizia locale si è recato con una pattuglia sul posto per accertare gli sviluppi, verificando l’eventuale necessità di far preparare, dal nostro centro di cottura, dei pasti caldi per chi vive nella palazzina. Al momento, una sola famiglia ne ha fatto richiesta. I tecnici di Unareti, azienda fornitrice del gas in quella zona di Corsico, stanno verificando la situazione. Così come quelli di ATS”.

Delle persone intossicate, sono complessivamente sei quelle per le quali i sanitari hanno ritenuto necessario il trasporto al presidio ospedaliero per accertamenti.

Redazione