L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI PORTA GLI AUGURI DI NATALE AGLI AMMALATI VISITANDO QUATTRO ISTITUTI: BESTA, HUMANITAS, MANGIAGALLI E PALAZZOLO

LA LETTERA AGLI AMMALATI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2018 – In occasione del prossimo Natale l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, porterà personalmente i suoi auguri agli ammalati, visitando quattro istituti di Milano e hinterland:

• martedì 18 dicembre, alle ore 16.00, all’istituto neurologico Carlo Besta (via Celoria 11) nel centenario della fondazione;

• mercoledì 19 dicembre, alle ore 16.30, alla clinica Humanitas di Rozzano (via Manzoni, 56);

• giovedì 20 dicembre alle ore 11.30 all’ospedale Mangiagalli (via della Commenda, 12),;

• sabato 22 dicembre, alle ore 11.00 all’Istituto Palazzolo-Fondazione don Gnocchi (via don Luigi Palazzolo, 21).

Dopo aver celebrato la Messa, l’Arcivescovo, passando per i diversi reparti, consegnerà a ciascun ammalato la sua lettera di auguri natalizi, nella quale tra l’altro scrive:

«Se Natale arriva mentre si è malati, non viene neppure la voglia di partecipare alle feste: quel dolore che non dà requie, quella diagnosi che preoccupa, quella terapia che “butta a terra”, quegli effetti collaterali che mettono in imbarazzo… Anche la compagnia chiassosa e il rito dei regali forse sono più causa di fastidio che di letizia. Ma Gesù è entrato nella storia senza disturbare: in una notte di ordinaria monotonia, in un rifugio rimediato per l’emergenza, deposto nel lettuccio inusuale di una mangiatoia. Il Figlio di Dio è entrato così nella storia dei figli degli uomini. Sono certo che può entrare così anche nella tua storia: con discrezione e delicatezza, con parole buone e silenzio attento ad ascoltare, con il tratto lieve che asciuga le lacrime. Gesù entra in ogni casa dove c’è una pena, in ogni vita segnata dal dolore e vi porta non solo la consolazione palliativa che procura un momento di sollievo, ma offre la comunione che rende partecipi della vita di Dio, la vita eterna».