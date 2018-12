Lombardia. “Flash-mob” della Lega contro l’art. 35 dello Sblocca Italia

“Pase: Basta fare gli ecologisti con gli inceneritori degli altri”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre. Un deciso no da parte della Lega all’art 35 del Decreto Sblocca Italia. Lo hanno espresso ancora una volta oggi i consiglieri regionali del Gruppo Lega attraverso una manifestazione a cui hanno preso parte anche l’on Elena Lucchini e l’on Alessandro Morelli.

“L’art 35 del così detto Decreto Sblocca-Italia – spiega il consigliere regionale Riccardo Pase, Presidente della Commissione Ambiente al Pirellone – ha reso ancora più difficile lo stoccaggio e la successiva valorizzazione dei rifiuti lombardi. Un articolo che contrasta nettamente con il principio di autosufficienza nella gestione del ciclo dei rifiuti perché consente a questi ultimi una libera circolazione all’interno del Paese. Di conseguenza, le Regioni che attuano prevalentemente azioni di carattere emergenziale e non strutturale, vengono deresponsabilizzate e continuano a spendere ingenti risorse pubbliche senza affrontare il problema alla radice”.

“Regione Lombardia, con ben 13 impianti attivi sul suo territorio che smaltiscono anche buona parte dei rifiuti nazionali, non deve diventare la nuova terra dei fuochi. I termovalorizzatori non vanno demonizzati a priori, perché non si limitano a bruciare quella parte del rifiuto che non è comunque recuperabile ma possono anche produrre elettricità e calore che posso essere utilizzati per alimentare e scaldare residenze e attività del territorio”.

“Il senso del nostro flash-mob di oggi è proprio questo: basta fare gli ecologisti con gli inceneritori lombardi. La virtuosità della nostra Regione nella gestione dei rifiuti non deve e non può venire penalizzata da una norma sbagliata, capace non solo di generare un’ incremento dei costi di smaltimento che alla fine ricadono su tutti i cittadini lombardi, ma anche una diffusa difficoltà di collocare rifiuti che troppo spesso, come ci riportano i recenti casi di cronaca, si traduce in pericolosi incendi in aree dismesse, a danno della saluti dei cittadini e dell’ambiente”.

