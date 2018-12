M5S Lombardia. Bilancio regionale. L’ambiente si tutela con le risorse

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2018. “Stop alle plastiche monouso, bonifiche e controlli a tappeto sullo stoccaggio dei rifiuti anche per prevenire i roghi, la Lombardia non può stare alla finestra. Proprio per questo abbiamo depositato decine tra emendamenti e ordini del giorno che chiedono alla Lombardia di fare di più. L’ambiente si tutela con le risorse, non con le promesse”, così Marco Degli Angeli, consigliere regionale del M5S Lombardia sugli emendamenti e sugli ordini del giorno al Bilancio regionale depositati dal Movimento in previsione della discussione in Consiglio regionale della settimana prossima.

Fondi per le bonifiche, finanziamenti per i controlli sugli impianti di trattamento di rifiuti, il censimento dei siti abusivi e l’individuazione di potenziali luoghi di stoccaggio e il monitoraggio degli inquinanti in acque, aria e suolo, in prossimità dei siti di stoccaggio gas sono tra le richieste principali presentate dal Movimento.

Che chiede anche di finanziare gli enti locali per cancellare l’uso di plastiche e sostituire le stoviglie e posate monouso con quelle biodegradabili o riciclabili nelle mense pubbliche e scolastiche. Dal M5S anche la proposta di incrementare il numero di Guardie ecologiche volontarie e finanziamenti per i centri di recupero degli animali selvatici.

Degli Angeli conclude: “Ci auguriamo che la Maggioranza faccia proprie le nostre sollecitazioni. Aria, acque e suoli sono risorse preziose che la Lombardia deve difendere perché salvaguardare il nostro ambiente è anche garantire un futuro migliore a tutti i lombardi”.

Redazione