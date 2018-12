METRO MONZA. REGIONE NE COFINANZIA IL PROLUNGAMENTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2018 – La Regione Lombardia contribuirà in

misura rilevante al cofinanziamento del prolungamento della

linea Metropolitana 5 a Monza. In caso di esito positivo della

candidatura del progetto nell’ambito del bando per l’accesso ai

finanziamenti statali, anche la Regione farà la sua parte. Lo

prevede un delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta

dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità

sostenibile, Claudia Maria Terzi.

OPERA STRATEGICA E IRRINUNCIABILE – “L’ingente sforzo economico

previsto – ha spiegato Terzi – segnala quanto per noi

quest’opera sia strategica e irrinunciabile per i territori

interessati. In questo modo Regione Lombardia fa la sua parte

rendendosi disponibile a coprire una quota considerevole del

cofinanziamento dei costi dell’opera a carico degli enti

(complessivamente circa il 30% pari a 350 milioni di euro). Ci

aspettiamo analoga sensibilità e impegno da parte degli altri

soggetti coinvolti”.

UNA SVOLTA ATTESA DA ANNI – “Il prolungamento della linea M5 da

Bignami a Monza – ha proseguito Terzi – determinerà una svolta

attesa da decenni, efficientando sensibilmente la connessione

tra Milano e il capoluogo della Brianza, terza città lombarda

per popolazione, realizzando fra l’altro due importanti nodi

d’interscambio modale, rispettivamente al futuro capolinea della

M1 a Cinisello-Monza e a Monza FS con la rete ferroviaria, e

consentendo collegamenti rapidi ed efficienti con i principali

poli d’attrazione monzesi: per esempio il centro storico, il

Parco e la Villa Reale, l’ospedale San Gerardo e il Polo

Istituzionale”.

L’attuale tratta urbana della linea metropolitana M5, che si

estende da San Siro a Bignami, è in esercizio dal 2015. Il

prolungamento in questione, che avrà un’estensione di circa 12,8

Km, prevede che dall’attuale capolinea M5 di Bignami siano

realizzate 11 nuove fermate, di cui 4 nel territorio di

Cinisello Balsamo e 7 nell’ambito comunale di Monza, con una

flotta aggiuntiva di 11 treni.

La delibera regionale ha approvato lo schema di Protocollo

d’Intesa con Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e

della Brianza e Comuni di Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello

Balsamo e Monza.

) “Con l’approvazione del protocollo

d’intesa è stato fatto un ulteriore passo avanti per la

realizzazione del prolungamento della metro fino a Monza.

Un’opera non solo necessaria, ma fondamentale, per collegare

Monza, terza città lombarda per popolazione, a una metropoli di

respiro internazionale come Milano”. Lo ha detto il

vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, al

termine della seduta di Giunta, in merito allo schema di

protocollo d’intesa con Città metropolitana di Milano, Provincia

di Monza e Brianza e Comuni di Milano, Sesto San Giovanni,

Cinisello Balsamo e Monza per la realizzazione del prolungamento

della linea metropolitana M5 da Bignami a Monza.

LAVORO E MOBILITÀ SOSTEMIBILE – “Ritengo che la metro fino a

Monza – ha concluso Sala – porti lavoro e mobilità sostenibile,

esattamente ciò che chiedono costantemente i cittadini

lombardi”.