Tavoletta di cioccolato lunga 15 metri a Pisogne per la grande festa del cioccolato artigianale

(mi-lorenteggio.com) Pisogne – Brescia, 17 dicembre 2018 – Una tavoletta di cioccolato da giunness. E’ la sfida che raccoglieranno i maestri cioccolatieri di Chocomoments in occasione della prima edizione di “Chocomoments Pisogne”, la grande feste del cioccolato artigianale organizzata dal Comune di Pisogne in collaborazione con ChocoMoments e Pro Loco Pisogne. Da venerdì 21 a domenica 23 dicembre in Piazza Umberto I a Pisogne in provincia di Brescia sono previsti tre giorni di cooking show, lezioni per adulti, laboratori per bambini e anche quest’anno la mostra-mercato del cioccolato con stand sempre aperti – dalle 10.00 alle 21.00 – dove sarà possibile scoprire il ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le deliziose sacher e le intramontabili fragole con panna e cioccolato caldo. Inoltre per gli amanti del “cibo degli dei” ci sono anche le sculture di cioccolato e tante piccole raffinate creazioni tutte da gustare. Tra le attrazioni della festa c’è anche la Fabbrica del Cioccolato, la grande struttura che mostra in presa diretta tutte le fasi di lavorazione del cioccolato con il percorso di conoscenza Choco Word Educational. Qui venerdì e sabato alle 15.00 è previsto il cooking show “Come nasce una pralina” mentre domenica sempre allo stesso orario ci sarà il cooking show “Come nasce una sacher“. Una novità divertente è la dimostrazione della speciale pralina di Pisogne realizzata con un ingrediente tipico della città, svelato a sorpresa. Seguirà degustazione gratuita (domenica alle 17.30).

Grande attesa per lo show in programma sabato alle 17.30 con la realizzazione della tavoletta da guinness lunga 15 metri dedicata alla città e preparata dai maestri cioccolatieri in presa diretta, in una sfida a tempo. Per i più piccoli c’è lo spazio Choco Baby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione (costo € 5.00). Sabato e domenica, infine, dalle 10.00 alle 12.00 gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo € 30.00 a persona prenotazione obbligatoria

.

Redazione