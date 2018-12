TESSERINO VENATORIO SPEDITO AL DOMICILIO DEL CACCIATORE, MALANCHINI (LEGA): UN’ALTRA PROMESSA MANTENUTA

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 17 DICEMBRE 2018 – “I cacciatori sono risorse insostituibili, sentinelle uniche nell’opera di manutenzione dell’ambiente e di tutela dell’ecosistema. Molto spesso sono messi ingiustamente sotto accusa da pseudo-ambientalisti e pseudo-animalisti: Regione Lombardia mostra in modo concreto, attraverso lo stanziamento di 170.000 euro di voler semplificare le procedure e rendere più facile l’attività ai nostri cacciatori, che hanno dimostrato senso di responsabilità e capacità di coniugare l’attività venatorie con gli equilibri ambientali”. Così il Consigliere segretario Giovanni Malanchini commenta l’approvazione del Collegato alla Proposta di Legge al Bilancio di Previsione 2019 -2021, in cui è inserita la modifica che definisce la distribuzione del tesserino regionale venatorio a mezzo posta presso il domicilio del cacciatore anziché, come avviene adesso, presso i Comuni, gli Ambiti territoriali di caccia, i Comprensori alpini di caccia e gli UTR.

Redazione