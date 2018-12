CULTURA, GALLI: LOMBARDIA LEADER NELLA PRODUZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

PUBBLICATO L’APPROFONDIMENTO DI #LOMBARDIASPECIALE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 18 dicembre 2018 – Sono 515 le imprese lombarde che

producono, vendono e riparano strumenti musicali, oltre un

quinto del totale italiano, e creano un giro d’affari di circa

32 milioni (234 totali in Italia). Questi settimana

l’approfondimento di LombardiaSpeciale, pubblicato sul sito

www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it si dedica ad un

comparto ad alta vocazione artigiana, dove si fondono

sapientemente tradizione e innovazione e dove l’export continua

ad essere strategico.

CONFERMATE GRANDI CAPACITÀ NOSTRO TESSUTO PRODUTTIVO – “Sono

numeri che confermano la leadership della Lombardia in campo

musicale e sottolineano la capacità del tessuto produttivo

lombardo, anche in un settore di nicchia come la produzione di

strumenti musicali, di affermarsi come eccellenza sia nel Paese

sia all’estero – commenta Stefano Bruno Galli, assessore

all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia -. Il primato di

Cremona poi consolida, illuminandola, una tradizione secolare

che vede la città dei leggendari Amati, Stradivari, Guarneri,

quale indiscussa capitale mondiale di una vera e propria arte,

quella della produzione di strumenti musicali di alta qualità”.

CREMONA PRIMA PER PRODUZIONE – Secondo una recente analisi della

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (su dati al

terzo trimestre 2018, 2017 e 2013), alle spalle della Lombardia

ci sono l’Emilia-Romagna con 182 imprese e le Marche con 181.

Se, invece, si guarda alle province, quella a maggiore vocazione

alla produzione è Cremona (186 imprese, +5,7 per cento in un

anno, + 9,4 per cento dal 2013), ma subito dietro vengono Milano

(127 imprese, +0,8 per cento e +9,5 per cento), poi Bergamo,

Varese e Brescia con circa 60 imprese. Roma e Ancona sono

rispettivamente al secondo e al quarto posto. La classifica per

vendita al dettaglio vede Roma, Milano e Napoli e, per

riparazioni specializzate, Roma e Milano.

L’EXPORT È STRATEGICO E VOLA – Come sottolinea uno studio

dell’Osservatorio delle medie e piccole imprese di

Confartigianato Lombardia, le vendite di strumenti musicali

oltre i confini nazionali, nel 2017, hanno raggiunto i 129

milioni di euro, valore in crescita del 2,9 per cento rispetto

all’anno precedente, posizionandoci al quarto posto nell’Ue,

dove ci precedono Germania, Paesi Bassi e Francia.

In termini di prodotto, le parti ed accessori di strumenti

musicali assorbono il 35,9 per cento dell’export, gli strumenti

musicali amplificati elettricamente il 23,2 per cento, gli

strumenti musicali ad aria come ottoni e legni il 15,8 per

cento, gli strumenti musicali a corde come chitarre, violini ed

arpe il 14,6 per cento, i pianoforti e i clavicembali il 7,0 per

cento, mentre la quota per gli strumenti musicali a percussione

è del 1,2 per cento. Inoltre, i due terzi (65,3 per cento) della

domanda estera di strumenti musicali ‘made in Italy’ proviene

dai primi 10 mercati che sono: Stati Uniti (12,7 per cento

dell’export totale), Germania (12,0 per cento), Francia (8,0 per

ento), Giappone (6,8 per cento), Hong Kong (6,2 per cento),

Spagna (5,7 per cento), Regno Unito (4,0 per cento), Cina (4,0

per cento), Svizzera (3,2 per cento), Paesi Bassi (2,7 per

cento).

Redazione