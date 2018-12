LECCO, CAMBIAGHI: DA REGIONE 750 MILA EURO PER RIQUALIFICARE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ‘AL BIONE’

FIRMATO ACCORDO DI PROGRAMMA PER MIGLIORARE FRUIBILITÀ STRUTTURA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 18 dicembre 2018 -L’assessore allo Sport e Giovani di

Regione Lombardia Martina Cambiaghi e il sindaco del Comune di

Lecco Virginio Brivio hanno siglato oggi l’Accordo di programma

per la riqualificazione del centro sportivo comunale ‘Al

Bione’/LC.

Gli interventi, per un valore complessivo stimato in 2 milioni

810 mila euro, di cui 750 mila stanziati da Regione Lombardia,

riguarderanno gli impianti sportivi in outdoor che comprendono

campi da calcio, tennis, calcetto, rugby, pista di hockey,

pattinaggio e di atletica leggera, oltre a spogliatoi e tribune.

UN POLO PER LO SPORT A LIVELLO REGIONALE – “Gli interventi

previsti dall’accordo – ha dichiarato l’assessore Martina

Cambiaghi – garantiranno una migliore fruibilità del centro ‘Al

Bione’ da parte delle realtà associative sportive del territorio

rivitalizzando uno dei poli sportivi di maggior rilevanza

regionale. Regione Lombardia risponde alle precise richieste del

territorio e all’aumento dell’interesse dei lombardi per le

diverse discipline con l’obiettivo di migliorare, mettere in

sicurezza ed ampliare le infrastrutture sportive della nostra

regione incentivando così lo sport di base”.

TIPO DI INTERVENTI – Tra gli interventi di riqualificazione

previsti dall’Accordo ci sono: il rifacimento del manto in erba

sintetica di alcuni campi da calcio e della pista di atletica

leggera, la ristrutturazione degli spogliatoi, la creazione di

spazi con funzione di magazzino da destinare al deposito di

attrezzature sportive e a locali di primo soccorso.

Redazione