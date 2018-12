Magenta. Il Partito Democratico scrive lettera di Natale all’Amministrazione Calati

(mi-Lorenteggio.com) Magenta, 18 dicembre 2018 – Con il Natale ormai alle porte la sezione locale del Partito Democratico ha pensato di scrivere una lettera natalizia a Babbo Natale. “Una lettera per Magenta e i magentini che vuole sottolineare le lacune dell’Amministrazione Calati, nella speranza che ben presto sia possibile migliorare la vivibilità della Città.Porteremo questa lettera direttamente ai cittadini, affinché possano inoltrarci i loro desideri per Magenta. Desideri che porteremo all’attenzione del Sindaco con azioni in Consiglio Comunale e presso l’opinione pubblica”. Ecco il testo integrale della lettera

“Caro Babbo Natale,

ti scriviamo questa lettera da una bella cittadina della provincia di Milano, famosa per la sua storia risorgimentale e per le realtà sociali, formative e lavorative che la compongono. Questa Città si chiama Magenta.

Magenta è ricca di associazioni che ogni giorno promuovono il territorio e si impegnano ad aiutare chi ha maggiori difficoltà, mettendo sempre il bene degli altri al primo posto.

In Città abbiamo anche un tessuto di attività commerciali che, nonostante la crisi, investe con passione per rendere più attrattiva Magenta, soprattutto in questi giorni di festa.

Ti scriviamo, caro Babbo Natale, per loro e per tutti i magentini. Vorremmo chiederti alcune cose per migliorare la vita di tutta la Città, compresi i quartieri, PonteVecchio e PonteNuovo.

Ci piacerebbe tanto che l’Amministrazione Comunale realizzasse la pista ciclabile per Corbetta e i collegamento tra Via Foppa e Via Isonzo a PonteVecchio. I progetti sono già presenti e sarebbero solo da concretizzare.

Sarebbe bello, nel Quartiere Nord, che la Giunta portasse a termine l’interramento dei tralicci. Manca pochissimo per realizzarlo, ma forse si sono dimenticati.

Sarebbe un gran risparmio convincere il Sindaco ad investire sull’illuminazione pubblica a Led, così da spendere meno e meglio i soldi dei magentini.

Vorremmo che il Sindaco riuscisse a chiamare i suoi amici che governano Regione Lombardia per dare risposte ai cittadini non solo per l’illuminazione a led, ma anche per i pendolari disperati di Trenord e gli inquilini delle malridotte case ALER della Città.

Infine, caro Babbo Natale, pensando alle famiglie di Magenta, sarebbe fantastico se l’Amministrazione curasse meglio i parchi delle periferie e di PonteVecchio e Pontenuovo, con maggiore attenzione al verde e nuovi giochi per i più piccoli.

Lo sappiamo, caro Babbo Natale, che ti chiediamo tanto. Ma è la passione e l’amore per Magenta che ci ha convinti a scriverti questa lettera. Noi continueremo a lavorare sul territorio e insieme ai cittadini per convincere la Giunta Calati a realizzare almeno qualche punto di questa lista.

Tu, se puoi, ci daresti una mano?

Buon Natale, PD Magenta.

Tu cosa scriveresti a Babbo Natale?

Cosa vorresti che cambiasse a Magenta?

Inviaci la tua lettera all’indirizzo: partitodemocraticomagenta@gmail.com”