METROPOLITANA DA MILANO A PADERNO DUGNANO E DA SETTIMO A MAGENTA. TERZI: 138.000 EURO PER STUDIO DI FATTIBILITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 dicembre 2018 – La Regione Lombardia finanzia gli studi

di fattibilità per il prolungamento della linea metropolitana M3

da Comasina a Paderno Dugnano e della M5 da Settimo Milanese a

Magenta, stanziando 138.000 euro. Lo prevede una delibera

approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria

Terzi.

“Lo sviluppo della rete – ha spiegato Terzi – è fondamentale per

soddisfare la domanda di mobilità tra Milano e la sua vasta area

metropolitana. Come Regione promuoviamo e finanziamo

l’elaborazione di diverse alternative progettuali per ciascuno

dei due interventi, in modo da poter individuare le soluzioni

che abbiano il miglior rapporto tra costi e benefici per la

collettività”.

La delibera approva lo schema di accordo con il Comune di Milano

per la redazione e il finanziamento della prima fase dei

progetti di fattibilità tecnica ed economica. Il cronoprogramma

prevede che entrambi gli studi di fattibilità siano completati e

consegnati entro la fine del 2019.

“E’ un altro importante passo avanti nella realizzazione di un’opera fortemente sentita da tutto l’Ovest milanese, anche in considerazione del fatto che gli assi viari di questo territorio sono tra i più congestionati a livello regionale. Ancora una volta la giunta del presidente Fontana sostiene con risorse e atti concreti lo crescita infrastrutturale lombarda”.

È il commento di Luca Del Gobbo, consigliere regionale di “Noi con l’Italia” dopo l’approvazione in giunta della delibera che stanzia 137mila euro per finanziare gli studi di fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della metropolitana MM5, da Settimo Milanese a Magenta e della MM3 da Comasina a Paderno Dugnano.

“Regione si impegna alla sottoscrizione di un Accordo formale insieme al comune di Milano – ha proseguito Del Gobbo – per realizzare uno studio in cui si chiariscano la fattibilità tecnica ed economica del prolungamento dei due tratti metropolitani. Mi auguro che l’esito porti alla celere stesura del progetto e poi alla sua realizzazione. I pendolari magentini e di tutto l’ovest milanese hanno bisogno di un raccordo rapido con la città metropolitana, soprattutto dopo il grande sviluppo verificatosi dopo Expo”.

Redazione