MUSICA,CON ‘OMAGGIO A NANNI SVAMPA’ PROSEGUE DOMANI IN REGIONE ‘IL NATALE DELLA CULTURA’

ALTRI TRE CONCERTI A PALAZZO LOMBARDIA, INGRESSO LIBERO DALLE 18. PROGRAMMA PARTE DEL RICCO PALINSESTO DELLE INIZIATIVE NATALIZIE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 18 dicembre 2018 – Con l’Omaggio a Nanni Svampa’,

spettacolo di cabaret concerto, prosegue domani, mercoledì 19

dicembre, ‘Il Natale della cultura’, ciclo di quattro concerti,

a cura dell’Assessorato regionale all’Autonomia e Cultura

guidato dall’assessore Stefano Bruno Galli, che si inseriscono

nel ricco palinsesto di iniziative natalizie ‘Aspettando il

Natale – vieni a Palazzo Lombardia c’è tanto da scoprire’, di

Regione Lombardia.

OMAGGIO A NANNI SVAMPA CON FRANCESCO PELLICINI – L”Omaggio a

Nanni Svampa’ vede protagonista, in voce e racconti, Francesco

Pellicini. Alla Chitarra sarà Paolo Pellicini, alla fisarmonica:

Fazio Armellini. E’ inoltre prevista la proiezione in anteprima

di un video inedito dedicato a Nanni Svampa con Roberto Brivio.

LA RASSEGNA – La rassegna, organizzata in collaborazione con I

Pomeriggi Musicali, prevede quattro appuntamenti musicali, che

si terranno all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia tutti i

giorni, da domani al 21 dicembre 2018, dalle ore 18 alle 19.

IL REPERTORIO – I concerti propongono repertori diversi, così da

soddisfare i gusti musicali di un pubblico vasto ed eterogeneo:

si presentano dalle più classiche melodie natalizie della

famiglia Strauss al concerto sinfonico Rossiniano, dai canti

popolari dei cori alpini, alle canzoni dei grandi artisti

lombardi Enzo Jannacci e Nanni Svampa.

I CONCERTI – Di seguito l’elenco degli altri concerti previsti:

– giovedì 20 dicembre, ‘Un cuore più grande della guerra. Canti

degli Alpini’

Selezione di canti degli Alpini interpretati dal coro CET –

Canti e Tradizione.

Il complesso corale CET che si compone di sole voci maschili è

nato nel 2000 da cori universitari e nel dicembre 2015 si è fuso

con il coro studentesco Stelutis Alpinis

– venerdì 21 dicembre, ‘Omaggio a Enzo Jannacci’

Paolo Jannacci propone uno spettacolo di canto e musica che

comprende alcuni dei brani del padre Enzo più cari al pubblico e

una selezione di suoi brani jazz.

Stefano Bagnoli, Batteria e percussioni; Marco Ricci,

Contrabbasso e basso elettrico; Daniele Moretto, Tromba /

Flicorno e cori.

PRENOTAZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO – L’ingresso ai concerti è

libero fino a esaurimento posti. È consigliata la registrazione

su Eventbrite.

L’accesso con registrazione sarà a partire dalle ore 17.15 con

documento d’identità. Dopo le ore 18 non sarà assicurato il

posto in sala.

Le persone interessate, che non abbiano effettuato la

registrazione su Eventbrite, potranno iscriversi in una lista di

attesa, presentandosi direttamente il giorno stesso del concerto

dalle ore 17.15 alle 18 alla reception dell’Auditorium Testori.

L’ingresso sarà possibile dalle ore 18 in base alla eventuale

disponibilità di posti in sala.

INFORMAZIONI – Per informazioni si può consultare il sito della

Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) o ci si può

rivolgere allo Sportello informativo dei Pomeriggi Musicali –

Tel. 02 87905 272.

– ore 18, Palazzo Lombardia – Auditorium Testori (piazza Città

di Lombardia, 1 – Milano).

Redazione