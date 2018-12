Navigli – bocciato emendamento +Europa al bilancio

Corbetta e Senna (Lega): “Emendamento Usuelli appoggia progetto Sala che per noi è inaccettabile”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 18 dicembre 2018 – “Abbiamo votato contro l’emendamento proposto da +Europa in quanto avrebbe finanziato il progetto portato avanti dalla giunta Sala, che per noi è limitato e inaccettabile perché tradisce la volontà di mezzo milione di milanesi che nel 2011 hanno votato per la graduale riapertura del sistema navigli e non certo per le cinque piscinette di Sala buone solo per mettere a bagno le paperelle di gomma.” Così Alessandro Corbetta e Gianmarco Senna, consiglieri regionali della Lega, in merito alla bocciatura dell’emendamento sui Navigli presentato dal consigliere Usuelli di +Europa.

“La Lega – continuano Corbetta e Senna – da sempre è per la riapertura e navigabilità dell’intero sistema dei navigli lombardi e non per la realizzazione di 5 vasche nel centro di Milano che, se realizzate, metterebbero una pietra sopra al progetto di riapertura totale per almeno 50 anni. Quello di Sala è un progetto limitato alla città, senza una visione di insieme capace di portare importanti benefici al capoluogo e a tutta la Lombardia. La strada da intraprendere – spiegano Corbetta e Senna – è quella già votata in Consiglio regionale nel 2017, ovvero la promozione di un accordo di programma tra Comune e Regione Lombardia in cui stilare un progetto di apertura, anche graduale, dell’intero sistema di canali. L’obiettivo finale – concludono i due leghisti – deve essere la navigabilità del sistema di canali più importante d’Europa per portare lavoro, turismo e bellezza su tutto il territorio regionale”.

Redazione