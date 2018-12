NAVIGLI, PALMERI (ENERGIE PER L’ITALIA): “IN BILANCIO REGIONE BOCCIATO STANZIAMENTO 20 MLN PER OPERE (53 NO, 14 SÌ)”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 18 dicembre 2018 – “Con 53 voti contrari e 14 voti favorevoli (nessun astenuto) è stata bocciata la proposta di stanziare nel Bilancio della Regione 50 milioni di euro (10 nel 2019, 20 nel 2020 e 20 nel 2021) per la progettazione e la realizzazione delle opere di parziale riapertura dei Navigli lombardi a Milano. La maggioranza, Lega compresa, ha votato compattamente contro l’emendamento perché non crede a questo progetto. Nel mio intervento ne ho evidenziato carenze e criticità: così com’è sono più gli aspetti negativi che quelli positivi. Il tutto è aggravato dalla mancanza di risorse per altre opere come il prolungamento di M5, dai gravi problemi di M4, dalla mancanza di concreti progetti per la riqualificazione strutturale dei quartieri a forte presenza di edilizia popolare e anche dalla carenza della manutenzione ordinaria in Città”.

Lo ha dichiarato Manfredi Palmeri, Capogruppo di Energie PER l’Italia in Consiglio Regionale, in merito alla trattazione in Aula del Bilancio di Previsione 2019-2021, aggiungendo: “I 150 milioni che il Comune ha intenzione di mettere su questo progetto incompleto dall’origine dovrebbero andare intanto a finanziare la riqualificazione delle periferie e a questi si dovrebbero aggiungere i 100 milioni promessi dalla cessione delle quote di Serravalle per il 31/12/2016 e mai arrivati”.

Redazione