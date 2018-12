TELETHON-REGIONE LOMBARDIA, UNA SINERGIA DI SUCCESSO. FONTANA E MONTEZEMOLO: INSIEME PER IL BENE DEI NOSTRI CITTADINI

VICEPRESIDENTE SALA: NOSTRA RICERCA ALL’AVANGUARDIA IN EUROPA

Milano, 18 dicembre 2018 – "Regione Lombardia ha sempre creduto e

continua a credere nell’importanza della ricerca. Siamo convinti

che il bene dei nostri cittadini e più in generale lo sviluppo e

la crescita, in ogni settore, passi proprio da qui. Dalla voglia

di innovare e di sostenere chi studia e chi lavora per trovare

soluzioni vincenti per il futuro delle persone. E proprio per

questo la sinergia con Telethon risulta fondamentale per

ottenere risultati ancora più importanti”. Lo ha detto il

presidente della Regione, Attilio Fontana, intervenendo a

Palazzo Lombardia, all’evento ‘Regione Lombardia e Fondazione

Telethon: il successo di una sinergia di valori’, organizzato

per sostenere la collaborazione con la Fondazione Telethon, cui

hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Fondazione

Luca Cordero di Montezemolo e il suo direttore generale

Francesca Pasinelli. Per la Regione presenti anche il vice

presidente Fabrizio Sala e l’assessore Melania Rizzoli. Una

partnership, quella tra Regione e Telethon, che si concretizza

con collaborazioni che producono risultati importanti a ogni

livello.

MONTEZEMOLO: LOMBARDIA POLO DI ECCELLENZA – “La Lombardia da

sempre è un polo di eccellenza nella ricerca scientifica per la

concentrazione di università, centri di ricerca privati e IRCSS

di alto livello che testimoniano la vocazione scientifica e

innovativa del territorio – ha dichiarato Luca Cordero di

Montezemolo, presidente di Fondazione Telethon – Fondazione

Telethon ha destinato alla regione investimenti per oltre 205

milioni di euro, prima in Italia per progetti e ricercatori

finanziati con fondi assegnati su base meritocratica, grazie ai

quali sono stati raggiunti traguardi importanti e cure

concrete”.

VICEPRESIDENTE SALA: INNOVAZIONE E’ PER NOI FONDAMENTALE – “E’

fondamentale che esistano delle sinergie tra pubblico e privato.

La ricerca e l’innovazione fanno parte del Dna della nostra

Regione, delle scelte che abbiamo preso e continuiamo a

perseguire. Proprio attraverso la ricerca il nostro territorio

continua a evolversi e ci permette di essere riferimento per

tutto il Paese e per l’Europa. Non è un caso se abbiamo

raggiunto livelli di investimento paragonabili a quello delle

più importanti grandi regioni europee”. Lo ha detto il

vicepresidente della regione Lombardia Fabrizio Sala.

PASINELLI: ECCELLENZA E GENEROSITÀ – “La relazione di valore tra

la nostra Fondazione e il territorio lombardo ha permesso di

tradurre i fondi raccolti grazie alla generosità degli italiani

in realtà d’eccellenza come l’istituto Tiget e in progetti

condotti presso i molteplici centri lombardi. Ciò ha anche

attivato una virtuosa sinergia con il mondo accademico, – ha

aggiunto Francesca Pasinelli, direttore Generale di Fondazione

Telethon -. Grazie ad organizzazioni come la nostra, le malattie

rare non sono più trascurate e oggi esistono delle terapie che

offrono a chi ne soffre una concreta speranza di cura”.

