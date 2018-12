Cesano Boscone. Abbatte semaforo, traffico in tilt lungo la via Isonzo da Milano e per Corsico

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 19 dicembre 2018 – Stasera, intorno alle ore 18.30, mentre era in corso una densa pioggia, una vettura ha abbattuto un semaforo in via Isonso, all’incrocio con la via Grandi.

Sul posto è giunta una pattuglia della locale Polizia, che oltre a mettere in sicurezza l’impianto semaforico, ha proceduto con i rilievi del sinistro.

Visto l’orario di punta, immediate le ripercussioni negative sul traffico: lungo code si sono formate sia per chi proveniva da Milano verso Cesano e Corsico sia per chi viaggiava in direzione opposta.

Diversi sono i sinistri, negli ultimi mesi, in cui, sia per l’alta velocità, sia per il maltempo, il semaforo viene sistematicamente “abbattuto” dai conducenti di veicoli, furgoni.

V. A.