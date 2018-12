Cesano Boscone. Spara con la pistola a piombini in portone case Aler

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 19 dicembre 2o18 – Nella notte di ieri, una persona, ignota, con una pistola a piombini si “è divertita” a sparare contro il vetro di un portone di un edificio Aler, sito in una traversa via Turati, mandandolo in parte in frantumi.

Mentre una parte del Q.re vive il disagio di esser al freddo, l’episodio è avvenuto in un edificio popolare dove non sussiste questo disagio.

Pertanto, stamane, i residenti, si sono svegliati trovando l’amara sorpresa: il vetro danneggiato pericolante nonché pericoloso. I condomini hanno chiamato l’Aler per la sostituzione e per mettere in sicurezza la vetrata, ma, nessuno al momento si è visto, riferiscono. In serata un condomino è andato in un centro commerciale comperando una pellicola per mettere momentaneamente in sicurezza il vetro.

Nessuna denuncia è stata formalmente presentata alle forze dell’ordine. Ignote le cause o il movente che hanno portato qualcuno a fare questo gesto.

V. A.